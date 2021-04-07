'Türkiye, ABD'nin yaptırımları nedeniyle S-400'lerden vazgeçme niyetinde değil'

Türk-Rus Toplumsal Forumu Eşbaşkanı Ahmet Berat Çonkar, Türkiye'nin ABD'nin yaptırımlarını Rus S-400 füze savunma sistemlerinin ikinci partisinden vazgeçmek için bir gerekçe olarak görmediğini söyledi.

ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve SBB Başkanı İsmail Demir'in de aralarında yer aldığı dört kurum yetkilisine uyguladığı yaptırımlar bugün yürürlüğe girdi.

İzvestiya gazetesine verdiği demeçte Ankara'nın yaptırımlara bakışını değerlendiren Çonkar, "Yaptırımlar, Türkiye'nin S-400'lerin ikinci partisini almaktan vazgeçmek için bir gerekçe teşkil etmiyor. Ankara, NATO'daki partnerlerine S-400 satın alma niyetini zamanında bildirdi ve bu kararından geri dönmeyecek" dedi.

Rusya'yla işbirliğinin NATO üyeleri için taşıdığı hassasiyete dikkat çeken Çonkar, "Bu konu, Türkiye, ABD ve diğer NATO ülkeleri arasındaki ilişkilerde her zaman gündeme geliyor. Zira Rusya'yla ilgili tüm konular, partnerlerimiz tarafından büyük bir hassasiyetle karşılanıyor. Ancak bu Türkiye'nin iç meselesi" diye konuştu.

'S-400'lerin ikinci partisini alma kararını etkilemez'

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek Yenilik Partisi'ni kuran Genel Başkan Öztürk Yılmaz, yeni yaptırımların Türkiye'nin kararı üzerinde minimal bir etkisi olacağını ve S-400'lerin ikinci partisini alma planlarında herhangi bir değişikliğe yol açmayacağını belirtti.

Yılmaz, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara'yı korkutmaya, Türkiye'nin Rusya'yla işbirliği konusundaki tutumunu değiştirmemesi halinde daha sert bir yanıtla karşı karşıya kalacağını göstermeye çalışıyor. Ancak bu taktik, Türk hükümetinin kararlarını etkilemez" ifadelerini kullandı.

'Bu tamamen iç meselemiz'

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz de, Türkiye'nin Rusya'dan silah alımıyla ilgili politikasını değiştirmeyeceğini söyledi: "ABD'nin bu önlemlerinin savunma politikamızı etkileyeceğini sanmıyorum, zira bu tamamen iç meselemiz."

Rusya ile kurulan ilişkiler gerekçe gösterilmişti

ABD yönetimi, Savunma Sanayii Başkanlığı'na (SSB) 'Rusya ile kurulan ilişkileri' gerekçe göstererek yaptırım uygulamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptırımların gerekçesini, 'SSB'nin, Rusya hükümetinin savunma ve istihbarat kurumlarının parçası olan ya da bu kurumlar adına faaliyet gösteren bir şahısla kasti olarak önemli bir işlem gerçekleştirmesi' olarak açıklamıştı.

Geçen yılın aralık ayında Washington yönetimi, söz konusu kurum ve yetkililere Rusya'dan S-400 alımını gerekçe göstererek yaptırım uygulamıştı.