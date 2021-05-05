National Interest yazarından ABD’ye Rus askeri birliklerinden ‘uzak durun’ çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya ile silahlı çatışma risklerini asgariye düşürmesi gerektiğine dikkat çeken Kristian, ABD’ye Açık Semalar Anlaşması’na geri dönmesini ve Suriye’deki Amerikan askerlerini ülkeden çıkarmasını önerdi.

Amerikan ve Rus ordularının çatışma riskinin bulunduğuna dikkat çekilen makalede, “Amerikan ve Rus kuvvetleri bu ülkede resmen savaşmıyor olsa da, birbirlerine yakın olmaları böylesine haksız bir risk yaratıyor” vurgusu yapıldı.

ABD'nin Doğu Avrupa'da ve özellikle Ukrayna'da Rus ordusundan ‘uzak durması’ gerektiğine inanan yazar, Moskova’nın sınırdaki ordu birliklerini geri çektiğini hatırlattı.

Rusya’nın doğudaki güçlerini büyütmeye karar vermesi durumunda dahi bunun ABD’yi çatışmaya sürükleyebilecek haklı bir neden olmadığına dikkat çekilen makalede, hayati çıkarları güvenlik, egemenlik, toprak bütünlüğü ve güç pozisyonları olan Washington'un bu bölgedeki çıkarlarının böyle bir adımı attıracak kadar büyük olmadıkları belirtildi.