National Interest, Rusya ve ABD’nin Karadeniz’de olası çatışma senaryosunu değerlendirdi

Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI), ABD ve Rusya donanmalarının durumunu, donanımlarını ve hazırlık düzeyini analiz ederek olası bir çatışmada her bir tarafın sahip olacağı avantajları ortaya koydu.

Derginin savunma analisti ve eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) çalışanı Kris Osborn’un imzasını taşıyan makalede ABD ve Rusya deniz kuvvetlerinin Karadeniz’de karşı karşıya gelmesi durumunda sahip olacakları avantajlar sıralandı.

Rus donanmasının güçlü yanının gelişmiş bir denizaltı filosu olduğunun altını çizen yazar, “Önde gelen Rus denizaltıları, elbette ABD donanmasına ait gemilerin Karadeniz'de serbest ve kontrolsüz ilerleyişini büyük ölçüde engelleyecek” ifadelerini kullandı.

Osborn aynı zamanda açık bir çatışma durumunda Rusya’nın, güvertelerinden helikopter ya da silahlı insansız hava araçları (SİHA) kaldırabilecek gemi sayısının ABD’ye göre daha az olması nedeniyle zor anlar yaşayacağını öngördü.

Yazar, çatışmanın akıbetinin büyük ölçüde gemilerdeki silah sistemlerinin menziline ve hedefleme hassasiyetine, deniz İHA’larına, sensörlere ve gemi radarlarına bağlı olacağı sonucuna vardı.

Daha önce NATO'nun eski Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı emekli Amiral James Stavridis, Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin kötüye gitmesi durumunda Karadeniz'de silahlı çatışma çıkma olasılığının daha yüksek olduğunu, böyle bir durumda ise NATO güçleri bölgeye zamanında ulaşamayacağı için Moskova’nın koşulsuz zafer kazanacağını öngörmüştü.