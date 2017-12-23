BMGK, Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar getirdi

BM'den yapılan yazılı açıklamada, yeni yaptırımların özellikle Pyongyang ekonomisini hedef aldığı ve yaptırımlarla ekonomik alanı giderek daralan ülkenin füze denemelerinden vazgeçmesi için çalışıldığı savunuldu.

BMGK'de Çin ve Rusya'nın da desteğiyle kabul edilen karara göre, Kuzey Kore'ye ihraç edilen rafine petrol ürünlerinin yüzde 90'ının bloke edilmesi ve yurt dışında çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının 24 ay içerisinde ülkeye dönmesi öngörülüyor.

Aynı kararda, Kuzey Kore'ye ihraç edilen ham petrolün yıllık sınırının 4 milyon varile çekilmesi konusunda da mutabık kalındı.

Oylamanın ardından açıklama yapan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "oylamanın Pyongyang yönetimine çok açık bir mesaj gönderdiğini" savundu.

Kore Yarımadası, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik sert açıklamaları ve Kuzey Kore'nin füze denemeleriyle sık sık gündeme geliyor. Pyongyang yönetimi, nükleer ve füze programını ABD'nin ablukası nedeniyle devam ettirdiğini savunurken, ABD ve NATO ülkeleri Kuzey Kore'yi askeri ve ekonomik kuşatmayla tehdit ediyor. Kuzey Kore en son 29 Kasım'da kıtalararası balistik füze denemesi yapmıştı.