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    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

    Kuzey Kore: BMGK'nın yeni yaptırımları 'savaş nedeni'

    © REUTERS/ KCNA
    Asya & Pasifik
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    Kuzey Kore önceki gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde nükleer ve balistik füze programı nedeniyle Pyongyang'a karşı alınan yani yaptırım kararını 'savaş nedeni' olarak niteledi.

    Kuzey Kore- Japonya- füze
    © REUTERS/ Kim Kyung-Hoon
    BMGK, Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar getirdi
    Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre Kuzey Kore Dışişleri BMGK'nın yeni yaptırımlarına sert tepki gösterdi.

    'TAMAMEN REDDEDİYORUZ'

    Açıklamada "Cumhuriyetimizin egemenliğinin şiddetli bir ihlali olan ve Kore Yarımadası ile daha geniş olarak bölgenin istikrarını ve barışını yok eden bir savaş nedeni olan yeni BM yaptırımlarını tamamen reddediyoruz" dendi.

    BMGK'da ABD'nin önerisiyle ve Çin ile Rusya'nın da desteğiyle kabul edilen karara göre, Kuzey Kore'ye ihraç edilen rafine petrol ürünlerinin yüzde 90'ının bloke edilmesi ve yurt dışında çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının 24 ay içerisinde (2019 sonu) ülkeye dönmesi öngörülüyor.

    Aynı kararda, Kuzey Kore'ye ihraç edilen ham petrolün yıllık sınırının 4 milyon varile çekilmesi konusunda da mutabık kalınmıştı.

    ABD Savunma Bakanı James Mattis
    © REUTERS/ Aaron P. Bernstein
    Mattis: Fırtına bulutları Kore Yarımadası'nın üzerinde toplanıyor
    Ayrıca Kuzey Kore'ye tüm endüstriyel makinelerin, kamyonalrın, demir, çelik ve diğer materyallerin satışı yasaklanmış, 15 Kuzey Koreli yetkiliye de vize yasağı ve mal varlıklarının dondurulması yaptırımı getirilmişti.

    Dünkü kararla son kıtalararası balistik füze denemesini 29 Kasım'da gerçekleştiren Kuzey Kore'ye bu yıl getirilen 3. yaptırım paketi hayata geçirilmişti.

    'NÜKLEER CAYDIRICILIĞIMIZI SAĞLAMLAŞTIRACAĞIZ'

    Açıklamada "Nükleer güç sahibi ülke olmaktaki tarihi amacımızı başarmamızdan korkan ABD, ülkemize yönelik en sert yaptırımları ve baskıyı getirerek giderek daha da çılgınlaşıyor. ABD'nin nükleer tehdit, şantaj ve düşmanca eylemlerini kökünden yok etmek amacıyla kendimizi savunma amaçlı nükleer caydırıcılığımızı ABD ile güç dengesini kurarak daha da sağlamlaştıracağız" dendi.

    'ABD VE KUKLA DESTEKÇİLERİ ABD ANAKARASINA NÜKLEER TEHDİT OLABİLECEK YENİ GELİŞTİRİLMİŞ STATÜMÜZÜ UNUTMASIN'

    Dışişleri ayrıca açıklamada "Eğer bu bağlayıcılığı olmayan yaptırımlarınızın ulusal nükleer silah inşa etme tarihi amacına ulaşmış halkımızın muzaffer yürüyüşünü durduracağını düşünüyorsanız, bundan daha büyük bir hata olamaz. ABD ve onun kukla destekçileri ülkemizin ABD anakarasına gerçek bir nükleer tehdit olabilecek bu yeni geliştirilmiş statüsünü asla unutmasın" ifadesini kullandı.

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    Etiketler:
    Balistik füze, Nükleer savaş, Yaptırım, BMGK, ABD, Kuzey Kore
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