'Kuzey Kore uzaya Parlak Yıldız-5 uydusunu fırlatmaya hazırlanıyor'

Güney Koreli hükümet kaynakları, Kuzey Kore'nin üretimini tamamladığı yeni bir uyduyu uzaya fırlatmaya hazırlandığı iddia etti.

Güney Kore gazetesi Joongang Ilbo'ya konuşan bir hükümet yetkilisi "Kuzey Kore'nin yeni bir uyduyu tamamladığını kısa süre önce birkaç kaynaktan öğrendik. Yeni uyduya 'Kwangmyongsong-5' (Parlak Yıldız-5) adını verdiler" dedi.

'PLANLARI KAMERA VE TELEKOMÜNİKASYON EKİPMANLARININ OLDUĞU UYDUYU YÖRÜNGEYE OTURTMAK'

Güney Koreli yetkili "Planları kamera ve telekomünikasyon ekipmanlarının olduğu uyduyu yörüngeye oturtmak" ifadelerine yer verdi. Ancak gazete uydunun teknik özellikleri konusunda bilgi vermedi.

'ŞU AŞAMADA SIRADIŞI BİR GELİŞME YOK'

Güney Kore ordusu sözcüsü ise 'şu aşamada sıradışı bir gelişme olmadığını' belirterek, Seul'ün 'uydu fırlatma ile maskelenmiş uzun menzilli balistik füze denemesi de dahil her türlü provokatif eylemi takip ettiği' açıklamasını yaptı.

Nükleer silah ve balistik füze denemeleri nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sert yaptırımlarına uğrayan Pyongyang'ın uydu gönderimi dahil balistik füze teknolojisini kullanan eylemlerde bulunması yasaklanmış durumda.

Pyongyang Şubat 2016'da Kwangmyongsong-4 adlı uydusunu fırlatmış, Japon ve Güney Koreli ordu yetkilileri uyduyu taşyan roketin, kıtalararası 'Taepodong-2' balistik füzesinin sivil versiyonu olan Unha-3 (Samanyolu-3) adlı roketin geliştirilmiş modeli olduğunu açıklamıştı.

Kuzey Kore'nin yıllar süren başarısız girişimlerin ardından ilk kez 2012'de yörüngeye Kwangmyongsong-1 adlı uydusunu yolladığı düşünülüyor.

KUZEY KORE: BARIŞÇI UZAY PROGRAMLARI MEŞRU HAKKIMIZ

Güney Kore gazetesinin haberi, Kuzey Kore İşçi Partisi'nin resmi gazetesi Rodong Sinmun'un Pyongyang'ın uydu göndermeye ve uzay teknolojisini geliştirmeye hakkı olduğu değerlendirmesinde bulunmasından sonra geldi.

Gazete dünkü değerlendirmesinde 'barışçı uzay programlarının egemen devletlerin meşru hakkı' olduğu yorumunu yaptı ve Pyongyang'ın uydu fırlatmasının uluslararası kanunlarla 'tamamen uyumlu' olduğunu vurguladı.