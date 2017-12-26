'Kuzey Kore uzaya Parlak Yıldız-5 uydusunu fırlatmaya hazırlanıyor'

'PLANLARI KAMERA VE TELEKOMÜNİKASYON EKİPMANLARININ OLDUĞU UYDUYU YÖRÜNGEYE OTURTMAK'
Güney Koreli yetkili "Planları kamera ve telekomünikasyon ekipmanlarının olduğu uyduyu yörüngeye oturtmak" ifadelerine yer verdi. Ancak gazete uydunun teknik özellikleri konusunda bilgi vermedi.
'ŞU AŞAMADA SIRADIŞI BİR GELİŞME YOK'
Güney Kore ordusu sözcüsü ise 'şu aşamada sıradışı bir gelişme olmadığını' belirterek, Seul'ün 'uydu fırlatma ile maskelenmiş uzun menzilli balistik füze denemesi de dahil her türlü provokatif eylemi takip ettiği' açıklamasını yaptı.
Nükleer silah ve balistik füze denemeleri nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sert yaptırımlarına uğrayan Pyongyang'ın uydu gönderimi dahil balistik füze teknolojisini kullanan eylemlerde bulunması yasaklanmış durumda.
Pyongyang Şubat 2016'da Kwangmyongsong-4 adlı uydusunu fırlatmış, Japon ve Güney Koreli ordu yetkilileri uyduyu taşyan roketin, kıtalararası 'Taepodong-2' balistik füzesinin sivil versiyonu olan Unha-3 (Samanyolu-3) adlı roketin geliştirilmiş modeli olduğunu açıklamıştı.
Kuzey Kore'nin yıllar süren başarısız girişimlerin ardından ilk kez 2012'de yörüngeye Kwangmyongsong-1 adlı uydusunu yolladığı düşünülüyor.
KUZEY KORE: BARIŞÇI UZAY PROGRAMLARI MEŞRU HAKKIMIZ
Gazete dünkü değerlendirmesinde 'barışçı uzay programlarının egemen devletlerin meşru hakkı' olduğu yorumunu yaptı ve Pyongyang'ın uydu fırlatmasının uluslararası kanunlarla 'tamamen uyumlu' olduğunu vurguladı.
Cezayir ve Venezüella'nın gerçekleştirdiği uzay programlarını örnek veren gazete, uzay atılımlarındaki rekabete sadece birkaç gelişmiş ülkenin değil, tüm ülkelerin girme hakkı olduğunu savundu.
Ekim ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu komitesinin toplantısında konuşan Kuzey Kore'nin BM Temsilcisi Yardımcısı Kim In-Ryong, 2016 ila 2020 yıllarını kapsayan planları kapsamında ülkesinin 'halkın yaşamını kalkındıracak ve ekonomik gelişime katkı yapacak uyduları geliştireceklerini' söylemişti.
Ülkesinin füze üretme ve fırlatma hakkında sahip olduğunu savunan Kim, 'ABD reddediyor diye bunun değişmeyeceğini' belirtmişti.
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