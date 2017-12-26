Çin'de bir gökdelen internet üzerinden açık artırma ile satılacak

Çin'de 2 adet Boeing uçağının ardından bu kez 156 metre yüksekliğindeki bir gökdelenin internet üzerinden açık artırma ile satılması planlanıyor. Gökdelenin Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın çatısı altında faaliyet gösteren Taobao'da 84.2 milyon dolar başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkarılacağı duyuruldu.

© AP Photo/ Andy Wong Çin'de 2 uçak internet üzerinden açık artırmayla satıldı

Resmi haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre, Çin'in Şansi bölgesindeki bir mahkeme bölgenin kuzeyindeki Taiyuan'da bulunan 39 katlı bir gökdeleni intermet üzerinden açık artırmaya çıkaracak.

2006 yılında bir otel olması planıyla inşaatına başlanan gökdelen 156 metre yükseliğe ve 76.000 metre kare taban alanına sahip.

Gökdelen ve üzerindeki arazi 84.2 milyon dolar başlangıç fiyatıyla (553 milyon yuan) Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın çatısı altında faaliyet gösteren Taobao'da 2 Ocak'ta satışa çıkacak.

New height of online shopping in China: A 156-meter-tall skyscraper in N China’s Shanxi is looking for buyers on Taobao via auction with staring price of $84 million. Initially designed to be a hotel, the construction project was put through suspension due to funding shortfalls pic.twitter.com/eRqEAjBlwB — People's Daily,China (@PDChina) December 25, 2017

​İnşaatı büyük oranda 2010'da tamamlanan gökdeleni otel yapma projesinin ise fon eksikliği nedeniyle durdurulduğu belirtildi.

Xinhua davalar sonucu el konulan mülklerin daha etkili ve şeffaf şekilde idaresi için neredeyse tüm Çin mahkemelerinin Taobao'nun yargısal açık artırma platformunda hesaplar oluşturduğunu da kaydetti.

Yetkililerin el koyduğu apartmanlar, otomobiller, uçaklar, mücevherler ve cep telefonları Taobao üzerinde açık artırma ile satılmakta. Kasımda 28 katlı bir bina Cıciang'daki yerel mahkeme tarafından açık artırmaya çıkarılmış ancak alıcı bulamadığı için satılamamıştı.

Geçen ay ise 2 Boeing 747 kargo uçağı aynı platformda 320 milyon yuana (yaklaşık 48 milyon dolar) alıcı bulmuştu.