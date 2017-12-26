Myanmar'da hapse atılan TRT World ekibine yönelik suçlamalar düşürüldü

TRT için çalışan biri Singapur, bir Malezya ve ikisi Myanmar vatandaşı dört kişi, başkent Naypitaw'da parlamento binasının yakınlarında çekim yaparlarken gözaltına alınmışlardı.
Singapurlu kameraman Lau Hon Meng, Malezyalı muhalbir Mok Choy Lin, Myanmarlı gazeteci ve çevirmen Aung Naing Soe ve yine Myanmarla şöförleri Hla Tin 27 Ekim'de gözaltına alınmışlardı.
Polis yetkilisi Tun Tun Win, suçlamaları düşürme kararının Singapur ve Malezya'yla ilişkileri geliştirmeyi amaçladığını vurguladı.
Reuters, savcının da Perşembe günü suçlamaları düşürmesinin beklendiğini belirtti.
Cezaları 9 Ocak'ta biten dört kişinin erken salıverilebileceği kaydediliyor.
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