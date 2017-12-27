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    Şarbon bakterisi

    'Kuzey Kore'den kaçan askerin kan dolaşımında şarbon antikorlarına rastlandı'

    © AP Photo/ Victor R. Caivano
    Asya & Pasifik
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    Güney Kore medyası Kuzey Kore'den bu yıl Güney'e kaçan askerlerden birinin kan dolaşımında şarbon antikorlarına rastlandığını öne sürdü. İddia, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füzelerinin (ICBM) başlıklarına şarbon koyma denemeleri yapmaya başladığı yönündeki bir başka iddianın ardından gedi.

    Güney Kore'ye kaçan Kuzey Koreli askerden dev bağırsak solucanları çıktı
    © REUTERS/
    Güney Kore'ye kaçan Kuzey Koreli askerden dev bağırsak solucanları çıktı
    Güney Kore merkezli Channel A televizyonunun adı açıklanmayan Güney Koreli bir istihbarat yetkilisine dayandırdığı haberine göre, bu yıl Kuzey Kore'den Güney'e kaçan askerlerden birinin kan dolaşımında şarbon antikorlarına rastlandı.

    'KAÇAN ASKER ŞARBONA KARŞI BAĞIŞIKLIK GELİŞTİRMİŞ'

    İstihbarat yetkilisi askerin şarbona karşı bağışıklık geliştirdiğini de belirtti. Ancak haberde askere şarbona karşı aşı mı yapıldığı yoksa askerin şarbon bakterisine maruz mu kaldığı konusunda net açıklama yapılmadı.

    Bu yıl 12 Haziran, 18 Haziran, 13 Kasım ve 20 Aralık olmak üzere 4 Kuzey Kore askeri Güney'e kaçmıştı.

    Haberde bu askerleden hangisinde şarbon antikoruna rastlanıldığı da belirtilmedi.

    GÜNEY KORE ORDUSU HENÜZ ŞARBON AŞISI GELİŞTİRMEDİ

    Sergey Lavrov
    © REUTERS/ Yuri Gripas
    Lavrov ve Tillerson, Suriye ve Kuzey Kore’yi görüştü
    Şarbon hastalığına yol açan şarbon bakterisine maruz kalanların yüzde 80'i antibiyotik kullanmaz ya da aşı olmazlarsa 1-2 gün içinde hayatını kaybedebilir.

    Son olay Güney Kore'de henüz ordunun şarbon aşısı geliştirmemesi nedeniyle endişeye yol açtı.

    Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Choi Hyun-soo, Seul'ün elinde henüz şarbon aşısı olmadığını doğrulayarak ordunun '2019 sonu itibariyle' şarbon aşısı geliştirmesini beklediğini açıkladı.

    'KUZEY KORE KITALARARASI BALİSTİK FÜZELERİNE ŞARBON YERLEŞTİRME DENEMESİ YAPIYOR' İDDİASI

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    © Sputnik/ Сергей Гунеев
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    Son açıklama Japonya merkezli Asahi gazetesinin Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füzelerinin (ICBM) başlıklarına şarbon koyma denemeleri yapmaya başladığını öne sürmesinin ardından geldi.

    Gazeteye konuşan Güney Kore ishbarat bağlantılı bir  kaynak "Kuzey Kore ICBM'lerin Dünya'nın atmosfere yeniden girdiğinde oluşan 7.000 santigratlık derece ya da daha üstü seviyede şarbon bakterilerinin hayatta kalıp kalmayacağını anlamak için sıcaklık ve basınç dayanıklılığı denemeleri yapıyor" dedi.

    KUZEY KORE BİYOLOJİK SİLAH GELİŞTİRDİĞİ İDDİALARINI REDDEDİYOR

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore İşçi Partisi konferansında
    © REUTERS/ KCNA
    Kuzey Koreli 2 yetkili daha ABD'nin yaptırım listesinde
    Kuzey Kore biyolojik silah geliştirdiği yönündeki iddiaları tümüyle reddederken, ABD Başkanı Donald Trump 19 Aralık'ta yayınladığı ilk Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde Kim Jong-un yönetiminin 'füzelerle gönderilebilecek kimyasal ve biyolojik silah programı yürüttüğünü' öne sürmüştü.

    Kuzey Kore bunun ardından ikinci kez Kuzey Kore Dışişleri'ne bağlı 'Amerikan Çalışmaları Enstitüsü' vasıtasıyla konu hakkında açıklama yapmıştı.

    Resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre Enstitü açıklamasında "Pyongyang 1972 tarihli Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'ne (BWC) uygun olarak biyolojik silahların geliştirilmesi, üretimi, depolanması ve elinde bulundurulmasına karşı olmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı. Kuzey Kore sözleşmeyi 1987'de imzalamıştı. 

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    Etiketler:
    ICBM, Biyolojik silah, şarbon, Kim Jong-un, ABD, Japonya, Güney Kore, Kuzey Kore
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