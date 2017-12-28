Güney Kore basını: Çin, Kuzey Kore'ye petrol satıyor

ABD'nin elde ettiği uydu görüntülerine dayandırılan habere göre açık denizde Çinli gemilerden Kuzey Koreli tankerlere petrol satışı gerçekleştiriliyor.

Çin bandıralı gemilerden Kuzey Koreli tankerlere petrol sevkiyatının uydu materyallerinde görüldüğünü belirten Chosun Ilbo, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2375 sayılı kararının açık denizde Kuzey Kore'ye petrol satışını yasakladığını anımsattı.

Gazeteye konuşan bir kaynak, "Dikkatimizi yasadışı ticaretin, BM Güvenlik Konseyi'nin eylül ayında kabul ettiği, Kuzey Kore'ye petrol ürünleri ihracatını kararlılıkla kısıtlayan kararın ardından başladığı gerçeğine odaklamalıyız" ifadelerini kullandı.

Nükleer programını sürdüren Kuzey Kore'ye rafine petrol satışına sınırlama getiren, doğalgaz ve en büyük ikinci gelir kaynağı tekstil ihracatına ambargo uygulanmasını talep eden BM Güvenlik Konseyi karar tasarısı, 11 Eylül'de oy birliğiyle kabul edilmişti.

22 Aralık'ta Çin ve Rusya'nın da desteğiyle kabul edilen karardaysa, Kuzey Kore'ye ihraç edilen rafine petrol ürünlerinin yüzde 90'ının bloke edilmesi ve yurt dışında çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının 24 ay içerisinde ülkeye dönmesi öngörülüyordu.

Kore Yarımadası, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik sert açıklamaları ve Kuzey Kore'nin füze denemeleriyle sık sık gündeme geliyor. Pyongyang yönetimi, nükleer ve füze programını ABD'nin ablukası nedeniyle devam ettirdiğini savunurken, ABD ve NATO ülkeleri Kuzey Kore'yi askeri ve ekonomik kuşatmayla tehdit ediyor. Kuzey Kore en son 29 Kasım'da kıtalararası balistik füze denemesi yapmıştı.