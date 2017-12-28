Güney Kore basını: Çin, Kuzey Kore'ye petrol satıyor

ABD'nin elde ettiği uydu görüntülerine dayandırılan habere göre açık denizde Çinli gemilerden Kuzey Koreli tankerlere petrol satışı gerçekleştiriliyor.
Gazeteye konuşan bir kaynak, "Dikkatimizi yasadışı ticaretin, BM Güvenlik Konseyi'nin eylül ayında kabul ettiği, Kuzey Kore'ye petrol ürünleri ihracatını kararlılıkla kısıtlayan kararın ardından başladığı gerçeğine odaklamalıyız" ifadelerini kullandı.
Nükleer programını sürdüren Kuzey Kore'ye rafine petrol satışına sınırlama getiren, doğalgaz ve en büyük ikinci gelir kaynağı tekstil ihracatına ambargo uygulanmasını talep eden BM Güvenlik Konseyi karar tasarısı, 11 Eylül'de oy birliğiyle kabul edilmişti.
Kore Yarımadası, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik sert açıklamaları ve Kuzey Kore'nin füze denemeleriyle sık sık gündeme geliyor. Pyongyang yönetimi, nükleer ve füze programını ABD'nin ablukası nedeniyle devam ettirdiğini savunurken, ABD ve NATO ülkeleri Kuzey Kore'yi askeri ve ekonomik kuşatmayla tehdit ediyor. Kuzey Kore en son 29 Kasım'da kıtalararası balistik füze denemesi yapmıştı.
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