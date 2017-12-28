İlk Çin imparatorunun tüm ülkeye ölümsüzlük iksiri arama emri verdiği doğrulandı

Live Science’ın haberine göre Çin’de, ilk imparator tarafından verilen emri içeren bir yazıt bulundu. Ünlü Terakota Ordusunu yaptıran Çin’in ilk imparatoru Qin Shi Huang, efsanevi iksirin bulunması için ülke çapında bir araştırma emri vermişti.

Arkeolojik kazı ekibinin başkanı Zhang Chunlong, “Böyle bir emrin yayınlanması ve insanların gerçekten bu emri yerine getirmeye çalışması, Şi Huang’ın, ulaşım ve iletişim araçlarının olmadığı bir dönemde imparatorun isteklerini ülke genelinde hayata geçirmeyi mümkün kılan çok güvenilir ve etkili bir yürütme ve yasama sistemini oluşturduğunu gösteriyor” dedi.

AHŞAP PLAKALAR ÜZERİNE YAZILMIŞ

Söz konusu bulgu, 2002’de merkezi Hunan eyaletindeki bir kuyunun dibinde, ahşap bir plakanın üstüne yazılmış olarak bulundu. Çin’de bulunan bu ahşap plakalar, kağıttan önce yazı yazmak için kullanılıyordu. Bulgu, eski tarihçilerin Qin Shi Huang’ın hayat iksirinin herhangi bir yöntemle bulunması konusunda oldukça takıntılı olduğu iddialarını doğrular niteliğinde.

Arkeologlar, birbirine sicimlerle bağlı olarak buldukları yaklaşık 36.000 ahşap plakayı inceledikten sonra, imparatorun sınır bölgelerine ve uzak köylere bile ulaştırdığı emri ve imparatoru memnun etmeye çalışan yerel makamlardan gelen yanıtları ortaya çıkardı. Örneğin, Langya bölgesinden bir yönetici, 'uğurlu bir yerel dağdan toplanan bir bitkiyi' önerdiği ortaya çıktı.

'ÖLÜMSÜZLÜK İKSİRİ' YÜZÜNDEN ÖLDÜ

İmparatora verilen cevaplarda, yerel makamların bu emri yerine getiremediği için ne kadar utanç duydukları anlatılıyor.

İmparator Çin Şi Huang, 39 yaşında onu ölümsüz yapacağı vaat edilen simyasal bir iksir yüzünden zehirlenerek öldü.