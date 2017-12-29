Myanmar'da gözaltına alınan TRT World ekibi serbest bırakıldı

© AFP 2017/ AUNG HTET Myanmar'da hapse atılan TRT World ekibine yönelik suçlamalar düşürüldü

Başkent Naypyidaw'daki parlamento binası çevresinde görüntü almak amacıyla izinsiz drone uçurdukları gerekçesiyle 27 Ekim'de gözaltına alınan gazeteciler Singapurlu Lau Hon Meng ve Malezyalı Mok Choy Lin ile yerel bir gazeteci olan tercümanları Aung Naing Soe ve şoförleri Hla Tin'den oluşan ekip, 2 aylık tutukluluğun ardından özgürlüklerine kavuştu.

Mahkeme, dün görülen duruşmada ekip üyeleri hakkındaki ruhsatsız hava aracı ithal etmek ve göçmenlik yasalarına aykırı davranışta bulunmak yönündeki ilave suçlamaları düşürmüştü. Ekibin 5 Ocak'ta salıverilmesi planlanıyordu.

REUTERS ÇALIŞANLARI 14 YILA VARAN HAPİS CEZASI ALABİLİR

Bu arada Reuters adına çalışan ve 12 Aralık'ta tutuklanan Myanmar'lı 2 gazeteci hakkındaki davanın da 10 Ocak'ta görüleceği açıklandı. Gazeteciler 14 yıla varan hapis cezaları alabilir.

Arakan'daki Müslümanlar'a karşı yürütülen ve etnik temizliğe varan şiddet kampanyası hakkında haberler geçen gazeteciler Wa Lone ve Kyaw Soe Oo, 'devlete ait gizli belgeleri elde etmekle' suçlanıyor.

Gazetecileri aileleri yaptıkları basın toplantısında gazetecilerin belgeleri kendilerini bir yemeğe davet eden polis yetkililerinden aldığını söylediğini duyurdu.

Ülkede bu yıl en az 11 gazeteci tutuklandı.