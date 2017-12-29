Myanmar'da gözaltına alınan TRT World ekibi serbest bırakıldı

Mahkeme, dün görülen duruşmada ekip üyeleri hakkındaki ruhsatsız hava aracı ithal etmek ve göçmenlik yasalarına aykırı davranışta bulunmak yönündeki ilave suçlamaları düşürmüştü. Ekibin 5 Ocak'ta salıverilmesi planlanıyordu.
REUTERS ÇALIŞANLARI 14 YILA VARAN HAPİS CEZASI ALABİLİR
Bu arada Reuters adına çalışan ve 12 Aralık'ta tutuklanan Myanmar'lı 2 gazeteci hakkındaki davanın da 10 Ocak'ta görüleceği açıklandı. Gazeteciler 14 yıla varan hapis cezaları alabilir.
Arakan'daki Müslümanlar'a karşı yürütülen ve etnik temizliğe varan şiddet kampanyası hakkında haberler geçen gazeteciler Wa Lone ve Kyaw Soe Oo, 'devlete ait gizli belgeleri elde etmekle' suçlanıyor.
Gazetecileri aileleri yaptıkları basın toplantısında gazetecilerin belgeleri kendilerini bir yemeğe davet eden polis yetkililerinden aldığını söylediğini duyurdu.
Ülkede bu yıl en az 11 gazeteci tutuklandı.
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