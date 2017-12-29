Kayıt
16:13 29 Aralık 2017
Ankara+ 10°C
İstanbul+ 14°C
Canlı Yayın
    Arama
    Kuzey Kore

    Çin Dışişleri: Şirketlerimizin Kuzey Kore yaptırımlarını ihlal etmesine asla izin vermeyiz

    © REUTERS/ KCNA
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 02

    Çin Dışişleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararına rağmen Çin'in Kuzey Kore'ye yasadışı olarak petrol satarken 'yakalandığı' yönünde açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt verdi. Çin Dışişleri iddiayı redderken, Güney Kore Pyongyang'a petrol gönderdiği öne sürülen Hong Kong bandıralı gemiye el koyduğunu duyurdu.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Jim Bourg
    Trump'tan Çin'e: Kuzey Kore konusunda büyük hayal kırıklığına uğradım
    Çin, Pyongyang'a petrol satışını yasaklayan BMGK kararını ihlal ettikleri yönündeki iddialarını reddetti.

    Güney Kore merkezli Chosun Ilbo gazetesi hükümet kaynaklarına dayandırdığı bir haberinde, ekim ayından beri Çin'e ait gemilerin Kuzey Koreli gemilere 30 kez petrol transferi yaptığının ABD'ye ait casus uydular tarafından tespit edildiğini öne sürmüştü.

    ABD Başkanı Trump da dün Twitter'daki açıklamasında "Suçüstü yakalandınız. Çin'in Kuzey Kore'ye petrol girişine izin vermesinden dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım. Bunun devam etmesi durumunda Kuzey Kore sorununa dostça bir çözüm asla olmaz" ifadesini kullanmıştı.

    GÜNEY KORE, HONG KONG BANDIRALI GEMİYE EL KOYDUĞUNU DUYURDU

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kumsong traktör fabrikasında
    © REUTERS/ KCNA
    Güney Kore basını: Çin, Kuzey Kore'ye petrol satıyor
    Çin'in iddiaları reddettiği açıklamasından önce Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansı 19 Ekim'de uluslararası sularda Pyongyang yönetimine ait 4 gemiye 600 ton petrol ürünü naklettiği iddia edilen  Hng Kong bandıralı 'Lighthouse Winmore' gemisinin Güney Koreli gümrük yetkilileri tarafından kasımda el konularak incelemeye alındığını duyurdu.

    Güney Koreli yetkililerin, Tayvanlı bir şirketin kiraladığı geminin petrol transferi ile ilgili elde ettikleri bilgileri ABD tarafı ile paylaştığı belirtildi.

    Reuters hem  'Lighthouse Winmore' gemisinin hem de petrol aldığı öne sürülen Kuzey Kore'ye ait 'Sam Jong 2' gemisinin, Kuzey Kore'ye yasaklı ürünleri taşıdıkları gerekçesiyle ABD'nin kara listeye alınmasını BMGK'ya önerdiği 10 gemi arasında olduğunu belirtti.

    'MEDYA YOLUYLA YAPILAN BU ANLAMSIZ YUTTURMACA, KARŞIKLIKLI GÜVENİ GELİŞTİRMEDE YAPICI DEĞİL'

    Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying ise başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında 'Lighthouse Winmore' gemisinin 19 Ekim'de Kuzey Kore'ye ait bir gemiye petrol transferi yaptığı yönündeki iddalara yer veren haberlerin farkında olduklarını belirterek "Çin tarafı hızlı bir soruşturma yaptı. Gerçekte bahsedilen gemi Ağustos'tan bu yana Çin'e  ait bir limanda demirli değil ve Çin limanlarına girdiği ya da ayrıldığı yönünde bir kayıt yok" dedi.

    Geminin başka bir ülkeye ait bir limana girip girmediği konusunda bilgisi olmadığını kaydeden sözcü, söz konusu haberlerin 'gerçeklerle uyuşmadığını' belirterek "Bence, medya yoluyla yapılan bu anlamsız yutturmaca karşılıklı güven ve iş birliğini geliştirmede yapıcı değil" dedi.

    'EĞER İHLAL DOĞRULANIRSA CİDDİ ŞEKİLDE İLGİLENECEĞİZ'

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
    © REUTERS/ KCNA
    Kuzey Kore: BMGK'nın yeni yaptırımları 'savaş nedeni'
    "Çin her zaman Kuzey Kore ile ilgili BMGK kararlarına tümüyle uydu ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirdi. Çin vatandaşlarının ve Çinli şirketlerin yaptırımları ihal etmsine asla izin vermeyiz" diyen Hua "Eğer soruşturma sonucu BMGK kararlarının ihlali doğrulanırsa Çin yasalar doğrultusunda bununla ciddi şekilde ilgilenecek" ifadelerini kullandı.

    Hua, tüm üye ülkelere BMGK kararlarını kapsamlı şekilde uygulama çağrısında bulunarak Kore Yarımadası'nda sorunun çözümü ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması için diyalog ve müzakere kanallarının kullanılması yönünde çaba harcanması gerektiğini vurguladı.

    TRUMP: BENİM İÇİN TİCARETTEN ÖNEMLİ TEK ŞEY VAR, O DA SAVAŞ'

    Kuzey Kore- Japonya- füze
    © REUTERS/ Kim Kyung-Hoon
    BMGK, Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar getirdi
    New York Times'a mülakat veren Trump ise ilgili haberi sabah saatlerinde Fox News'ta izlediğini söyleyerek "Çin konusunda yumuşak davrandım çünkü benim için ticaretten önemli tek şey var, o da savaş" ifadelerini kullandı.

    "Kampanyam sırasında Çin'le ticaret konusunda çok serttim. Geçen yıl Çin'le ticaret açığımız 350 milyar dolardı. Bunun içinde fikri mülkiyet hısrsızlığı rakamı yoktu. Ki bu da ek olarak 300 milyar dolardı" diyen Trump "Kuzey Kore konusunda bana yardımcı olurlarsa ticarete bir süreliğine farklı şekilde bakabilirim. Ve yapmakta olduğu şey buydu. Ama petrol gönderilirse, bundan mutlu olamam" dedi.

    KUZEY KORE'YE YILLIK PETROL İHRACATI 4 MİLYON VARİLLE SINIRLANDIRILMIŞTI

    Çin Ticaret Bakanlığı, eylül ayı sonlarında rafine petrol ürünlerinin Kuzey Kore'ye ihracatını sınırlandırdıklarını açıklamıştı. Eylül ayında BMGK, nükleer ve füze programını sürdüren Kuzey Kore'ye rafine petrol satışına sınırlama getirilmesi kararını kabul etmişti. Kararda petrol satışının, ekim ayından yıl sonuna kadarki üç aylık sürede 500.000 varil, 2018'de de 2 milyon varil ile sınırlandırılacağı kaydedilmişti.

    BMGK 22 Aralık'ta da Çin ve Rusya'nın desteğiyle Kuzey Kore'ye ihraç edilen rafine petrol ürünlerinin yüzde 90'ının bloke edilerek bu ülkeye ham petrol yıllık ihracatının 4 milyon varille sınırlandırılması ve yurt dışında çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının 24 ay içerisinde ülkeye dönmesine yönelik yaptırım kararını benimsemişti.

    İlgili konular:

    Lavrov ve Tillerson, Suriye ve Kuzey Kore’yi görüştü
    Rusya: Kore Yarımadası'nda bir kriz, on binlerce ABD'linin ölmesine neden olur
    'Kuzey Kore uzaya Parlak Yıldız-5 uydusunu fırlatmaya hazırlanıyor'
    Kuzey Kore'den ABD'ye siber saldırı yanıtı: Alakamız yok
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Uçak
    Erdoğan, dünyanın etrafını 4 kez dolaştı
    Karikatür
    'Suriye'deki S-300 sistemi, ABD keşif uçaklarına birkaç kez refakat etti'
    S-400 sistemleri
    Rakamlarla S-400 sevkiyat anlaşması

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam