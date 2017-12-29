Çin Dışişleri: Şirketlerimizin Kuzey Kore yaptırımlarını ihlal etmesine asla izin vermeyiz

Çin, Pyongyang'a petrol satışını yasaklayan BMGK kararını ihlal ettikleri yönündeki iddialarını reddetti.

Güney Kore merkezli Chosun Ilbo gazetesi hükümet kaynaklarına dayandırdığı bir haberinde, ekim ayından beri Çin'e ait gemilerin Kuzey Koreli gemilere 30 kez petrol transferi yaptığının ABD'ye ait casus uydular tarafından tespit edildiğini öne sürmüştü.

ABD Başkanı Trump da dün Twitter'daki açıklamasında "Suçüstü yakalandınız. Çin'in Kuzey Kore'ye petrol girişine izin vermesinden dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım. Bunun devam etmesi durumunda Kuzey Kore sorununa dostça bir çözüm asla olmaz" ifadesini kullanmıştı.

Caught RED HANDED — very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2017

GÜNEY KORE, HONG KONG BANDIRALI GEMİYE EL KOYDUĞUNU DUYURDU

Çin'in iddiaları reddettiği açıklamasından önce Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansı 19 Ekim'de uluslararası sularda Pyongyang yönetimine ait 4 gemiye 600 ton petrol ürünü naklettiği iddia edilen Hng Kong bandıralı 'Lighthouse Winmore' gemisinin Güney Koreli gümrük yetkilileri tarafından kasımda el konularak incelemeye alındığını duyurdu.

Güney Koreli yetkililerin, Tayvanlı bir şirketin kiraladığı geminin petrol transferi ile ilgili elde ettikleri bilgileri ABD tarafı ile paylaştığı belirtildi.

Reuters hem 'Lighthouse Winmore' gemisinin hem de petrol aldığı öne sürülen Kuzey Kore'ye ait 'Sam Jong 2' gemisinin, Kuzey Kore'ye yasaklı ürünleri taşıdıkları gerekçesiyle ABD'nin kara listeye alınmasını BMGK'ya önerdiği 10 gemi arasında olduğunu belirtti.

'MEDYA YOLUYLA YAPILAN BU ANLAMSIZ YUTTURMACA, KARŞIKLIKLI GÜVENİ GELİŞTİRMEDE YAPICI DEĞİL'

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying ise başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında 'Lighthouse Winmore' gemisinin 19 Ekim'de Kuzey Kore'ye ait bir gemiye petrol transferi yaptığı yönündeki iddalara yer veren haberlerin farkında olduklarını belirterek "Çin tarafı hızlı bir soruşturma yaptı. Gerçekte bahsedilen gemi Ağustos'tan bu yana Çin'e ait bir limanda demirli değil ve Çin limanlarına girdiği ya da ayrıldığı yönünde bir kayıt yok" dedi.

Geminin başka bir ülkeye ait bir limana girip girmediği konusunda bilgisi olmadığını kaydeden sözcü, söz konusu haberlerin 'gerçeklerle uyuşmadığını' belirterek "Bence, medya yoluyla yapılan bu anlamsız yutturmaca karşılıklı güven ve iş birliğini geliştirmede yapıcı değil" dedi.

'EĞER İHLAL DOĞRULANIRSA CİDDİ ŞEKİLDE İLGİLENECEĞİZ'

"Çin her zaman Kuzey Kore ile ilgili BMGK kararlarına tümüyle uydu ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirdi. Çin vatandaşlarının ve Çinli şirketlerin yaptırımları ihal etmsine asla izin vermeyiz" diyen Hua "Eğer soruşturma sonucu BMGK kararlarının ihlali doğrulanırsa Çin yasalar doğrultusunda bununla ciddi şekilde ilgilenecek" ifadelerini kullandı.

Hua, tüm üye ülkelere BMGK kararlarını kapsamlı şekilde uygulama çağrısında bulunarak Kore Yarımadası'nda sorunun çözümü ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması için diyalog ve müzakere kanallarının kullanılması yönünde çaba harcanması gerektiğini vurguladı.

TRUMP: BENİM İÇİN TİCARETTEN ÖNEMLİ TEK ŞEY VAR, O DA SAVAŞ'

New York Times'a mülakat veren Trump ise ilgili haberi sabah saatlerinde Fox News'ta izlediğini söyleyerek "Çin konusunda yumuşak davrandım çünkü benim için ticaretten önemli tek şey var, o da savaş" ifadelerini kullandı.

"Kampanyam sırasında Çin'le ticaret konusunda çok serttim. Geçen yıl Çin'le ticaret açığımız 350 milyar dolardı. Bunun içinde fikri mülkiyet hısrsızlığı rakamı yoktu. Ki bu da ek olarak 300 milyar dolardı" diyen Trump "Kuzey Kore konusunda bana yardımcı olurlarsa ticarete bir süreliğine farklı şekilde bakabilirim. Ve yapmakta olduğu şey buydu. Ama petrol gönderilirse, bundan mutlu olamam" dedi.

KUZEY KORE'YE YILLIK PETROL İHRACATI 4 MİLYON VARİLLE SINIRLANDIRILMIŞTI

Çin Ticaret Bakanlığı, eylül ayı sonlarında rafine petrol ürünlerinin Kuzey Kore'ye ihracatını sınırlandırdıklarını açıklamıştı. Eylül ayında BMGK, nükleer ve füze programını sürdüren Kuzey Kore'ye rafine petrol satışına sınırlama getirilmesi kararını kabul etmişti. Kararda petrol satışının, ekim ayından yıl sonuna kadarki üç aylık sürede 500.000 varil, 2018'de de 2 milyon varil ile sınırlandırılacağı kaydedilmişti.

BMGK 22 Aralık'ta da Çin ve Rusya'nın desteğiyle Kuzey Kore'ye ihraç edilen rafine petrol ürünlerinin yüzde 90'ının bloke edilerek bu ülkeye ham petrol yıllık ihracatının 4 milyon varille sınırlandırılması ve yurt dışında çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının 24 ay içerisinde ülkeye dönmesine yönelik yaptırım kararını benimsemişti.