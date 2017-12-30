‘Kuzey Kore nükleer gücünü arttırmaya devam edecek'

Kuzey Kore'nin ileriye dönük olarak nükleer gücünü arttırmak niyetinde olduğu duyuruldu.

© REUTERS/ KCNA Kuzey Kore'de füze denemesi şerefine yeni pullar basıldı 6

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'nın yayınladığı açıklamada, "Partimiz ve devletimiz, sosyalist Kore'nin yeni yılın yolunu belirlerken, ileriye dönük ilkelerini de beyan ediyor. Savunma gücümüzü ve çekirdeği nükleer kuvvetlerden oluşan önleyici saldırı kabiliyetimizi, ABD ve dalkavukları tarafından nükleer tehdit ve şantaj devam ettikçe, arttırmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

3 Eylül'de gerçekleştirilen hidrojen bomba denemesinin başarılı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, söz konusu deneme, Kuzey Kore'yi ‘dünya nükleer gücü' seviyesine yükselten ‘yüze zafer' olarak adlandırıldı.

Açıklamada ayrıca, "Juche ideolojisine dayanan Kore'nin nükleer kılıcı sıkıca tutması ve bağımsızlığını, adaleti ve barışı savunuyor olması sayesinde, uğurladığımız yılda dünyayı tehdit eden nükleer savaş önlendi" dendi.