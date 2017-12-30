Avustralya Hava Kuvvetleri’nde 'Tu-95' alarmı

The Guardian’ın yayınladığı haberde, Avustralya Hava Kuvvetleri'nin, Rus uçaklarının eğitim manevralarına katıldığı süre boyunca alarm durumunda kalmaya devam edecekleri belirtildi. Haberde, Rus bombardıman uçaklarının Avustralya’nın hava sahasını ihlal etmediği ve alarm durumunun fazla sürmeyeceği kaydedildi.

'RUSYA'NIN PASİFİK BÖLFESİNDE AKTÖR OLMAK İSTEDİĞİNİ GÖSTEREN BİR HATIRLATMA'

Guardian’ın görüşlerini aktardığı ulusal güvenlik uzmanı Peter Jennings, gerçekleşen manevraların Rusya’nın bölgedeki etkisinin arttığına işaret ettiğini söyledi. Jennings, “Bu durum, Rusya’nın çok yakında olduğunu ve Pasifik bölgesinde güvenlik alanında aktör olmak istediğini gösteren bir hatırlatma. Rusya, bunu göstermek için askeri potansiyelini kullanacak” ifadelerini kullandı.

Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus bombardıman uçaklarının bu ayın başlarında Pasifik Okyanusu’nun güney kısmındaki tarafız suların üzerindeki hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdiklerini, uçakların 8 saatten fazla havada kaldıklarını duyurmuştu.