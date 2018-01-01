Kuzey Kore lideri Kim'den yeni yıl mesajında ABD'ye tehdit: Nükleer düğme masamda

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yeni yıl mesajında ülkesinin nükleer ve balistik füze programlarından vazgeçmeyeceğini belirterek 'nükleer düğmenin daima masasının üzerinde' olduğunu söyledi. Kim "ABD ana karasının tümü nükleer saldırı menzilimizde. ABD bana ve ülkemize karşı asla bir saldırı başlatamaz" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un televizyondan canlı yayınlanan yeni yıl konuşmasında hem ABD'yei tehdit etti hem de Güney Kore'ye 'zeytin dalı' uzattı.

'ABD ANA KARASININ TÜMÜ NÜKLEER SALDIRI MENZİLİMİZDE'

Kuzey Kore'nin nükleer gücünün artık 'bir tehdit değil gerçeklik' olduğunu söyleyen ve konuşmasında Batı stili bir gri takım elbise giyen Kim "ABD nükleer silahlar için düğmenin masamda olduğunu bilmeli. ABD ana karasının tümü nükleer saldırı menzilimizde. ABD bana ve ülkemize karşı asla bir saldırı başlatamaz" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri, "Nükleer silah başlıklarını ve balistik füzeleri kitlesel şekilde üretmemiz ve bunların mevzilenmesini hızlandırmamız gerek" diye konuştu.

© REUTERS/ Yonhap Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

KİM'DEN GÜNEY'E ZEYTİN DALI

Ancak Kim, Güney Kore ile ilişkilerin geliştirilmesi çağrısı yaparak Güney Kore'de yapılacak Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na ülkeden heyet gönderebileceklerini belirtti.

"Kuzey Kore'nin Kış Oyunları'na katılımı halkımızın birliğini göstermek için iyi bir fırsat olabilir. Oyunlar'ın başarılı olmasını diliyoruz" diyen Kim " İki Kore'den yetkililer acilen bu ihtimali ele almak için bir araya gelebilir" dedi.