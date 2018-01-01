Japonya'dan, 'Kore Yarımadası'nda savaş' olasılığına dair 4 senaryo

Kyodo ajansının aktardığı haberde, konunun Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin de katıldığı Ulusal Güvenlik Konseyi çerçevesinde ele alındığı, Japon yönetiminin Kore Yarımadası'ndaki gerilimin artması halinde ülkenin güvenlik güçlerinin hangi tedbirleri alması gerektiğini değerlendirdiği kaydedildi.
Haberde ayrıca yarımadada bir savaşın patlak vermesi durumunda Japonya'nın kolektif güvenlik mekanizmasını devreye alma ve ABD'den askeri destek alma hakkına sahip olacağı vurgulandı.
SAVAŞ SENARYOLARI SIRALANDI
Kore Yarımadası'ndaki durum Kuzey Kore'nin bir dizi nükleer ve balistik füze denemesi yapmasının ardından kızışmıştı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 11 Eylül'de şu ana kadar Kuzey Kore'ye yönelik en sert yaptırım paketini açıklamıştı.2375 saylı yasa tasarısı Pyongyang'a yönelik petrol ihracını kısıtlamış, Kuzey Kore'nin tekstil ürünlerini ithal etmesini yasaklamıştı.
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