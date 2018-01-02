Güney Kore, Kuzey'in teklifini kabul etti: Olimpiyat Oyunları'ndan önce görüşelim

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon, iki ülke temsilcilerinin 9 Ocak'ta Güney ve Kuzey Kore sınırındaki askerden arındırılmış bölgede yer alan Panmunjom köyünde Olimpiyat iş birliğini ve ilişkilerin nasıl geliştirileceğini görüşmek üzere bir araya gelmesini önerdi.
Diğer yandan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore'nin PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunlarına katılması için hızla önlem alınması çağrısında bulundu.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, Kore Yarımadası'nda askeri gerilimin düşürülmesi ve Güney Kore ile ilişkilerin gelişmesi gerektiğini vurgulamıştı.
"The entire US territories are within our firing range and the nuclear missile button is right there on my desk," Kim Jong Un asserted in his New Year's speech. https://t.co/fsMsXbysIK pic.twitter.com/cpz0bxBe1o— NBC News (@NBCNews) 1 Ocak 2018
Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatlarına heyet gönderilebileceğini kaydeden Kim, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını ifade etmişti.
Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Park Soo-hyun da dün basına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore liderinin, olimpiyatlara heyet gönderme yönündeki istekliliğini ifade etmiş olmasından ve Koreler arasındaki ilişkilerin gelişmesi gerektiğini kabul ederek bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduğunu belirtmesinden memnuniyet duyduklarını kaydetmişti.
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