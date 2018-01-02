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    Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları

    Güney Kore, Kuzey'in teklifini kabul etti: Olimpiyat Oyunları'ndan önce görüşelim

    © REUTERS/ Kim Hong-Ji
    Asya & Pasifik
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    Kuzey Kore lideri Kim'in, 'düşman kardeş' Güney Kore ile ilişkilerin geliştirilmesi çağrısı yapıp Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları'na heyet gönderebileceklerini belirtmesine olumlu yanıt geldi. Güney Kore, gelecek ay düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları öncesinde Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifinde bulundu.

    Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon, iki ülke temsilcilerinin 9 Ocak'ta Güney ve Kuzey Kore sınırındaki askerden arındırılmış bölgede yer alan Panmunjom köyünde Olimpiyat iş birliğini ve ilişkilerin nasıl geliştirileceğini görüşmek üzere bir araya gelmesini önerdi.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
    © REUTERS/ KCNA
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    Cho, görüşmenin gerçekleşmesi halinde Güney Kore'nin, Olimpiyat iş birliğine odaklanmanın yanı sıra Kuzey ve Güney arasındaki gergin ilişkilerin iyileştirilmesi konularını da gündeme getirmeye çalışacağını açıkladı.

    Diğer yandan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore'nin PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunlarına katılması için hızla önlem alınması çağrısında bulundu.

    Aleksey Puşkov
    © Sputnik/ Владимир Федоренко
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    Devlet Başkanlığı Sarayı Cheong Wa Dae'de düzenlenen kabine toplantısında konuşan Moon, "Birleşme Bakanlığı ile Kültür ve Spor Bakanlığı'nın, Güney-Kuzey diyaloğunu bir an önce iyileştirmek ve Kuzey Kore heyetinin PyeongChang Olimpiyatları'na katılımını sağlamak için hızlı bir çözüm yolu bulmasını ümit ediyorum" dedi.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, Kore Yarımadası'nda askeri gerilimin düşürülmesi ve Güney Kore ile ilişkilerin gelişmesi gerektiğini vurgulamıştı.

    ​Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatlarına heyet gönderilebileceğini kaydeden Kim, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını ifade etmişti.

    Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Park Soo-hyun da dün basına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore liderinin, olimpiyatlara heyet gönderme yönündeki istekliliğini ifade etmiş olmasından ve Koreler arasındaki ilişkilerin gelişmesi gerektiğini kabul ederek bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduğunu belirtmesinden memnuniyet duyduklarını kaydetmişti.

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    Etiketler:
    2018 Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları, Cho Myoung-gyon, Kim Jong-un, Moon Jae-in, Güney Kore, Kuzey Kore
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