Trump'ın suçlamasının ardından Çin, Pakistan'ı savundu: Terörle mücadelede büyük çaba harcadılar

ABD Başkanı Donald Trump'ın terörizme destek vermekle suçladığı ve dış yardımı kesme tehdidinde bulunduğu Pakistan'ı savunan ilk uluslararası açıklama Çin'den geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Pakistan'ın terörizmle mücadelede büyük katkılar sunduğunu ve bedeller ödediğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan konusundaki yeni savaş stratejisini açıklarken Pakistan'ı uyarması sonrası Pakistan'ın yardımına koşan Çin, Trump'ın Pakistan'ı yine teröre destek vermekle itham etmesine tepki gösterdi.

'ULUSLARARASI TOPLUM BUNUN FARKINA VARMALI'

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Pakistan'ın terörle mücadelede büyük çabalar harcadığını belirtti.

Sözcü "Pakistan terörle mücadelede büyük çabalar hacadı ve bedeller ödedi. Ayrıca terörle mücadeledeki küresel çabaya olağanüstü katkı yaptı. Uluslararası toplum bunun farkına varmalı" ifadelerini kullandı.

Sözcü Gıng, "Pakistan'ın bölgesel barış ve istikrarın sağlanması için diğer ülkelerle karşılıklı saygı temelinde iş birliği yapması ve birlikte çalışmasını görmekten memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Sözcü, Çin ve Pakistan'ın kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerini sürdüreceğine işaret ederek ülkesinin Pakistan tarafıyla her alanda iş birliğini derinlemesine geliştirmek istediğinin altını çizdi.

Trump, dün Twitter'da paylaştığı mesajda, ülkesinin son 15 yılda Pakistan'a 33 milyar dolar yardım yaptığını belirtmiş ve "Onlar ise liderlerimizin aptal olduğunu düşünerek bize yalanlar ve hilekarlıktan başka bir şey vermediler. Afganistan'da peşinde olduğumuz teröristlere sığınacak liman sağlıyorlar. Artık yok" ifadelerini kullanmıştı.