Trump, 'nükleer düğmeleri' yarıştırdı: Benimki daha büyük ve güçlü

Yeni yılın ilk günlerinde de 'üstün bir Twitter performansı sergileyen' ve ilk etapta Pakistan ile İran'a yüklenen ABD Başkanı Donald Trump için sıra Kuzey Kore'ye geldi.

TSİ gece yarısında bir dizi tweet atan ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl mesajında kullandığı "Nükleer düğme masamda" ifadesine yanıt veren Trump, 'kendi düğmesini' övdü.

Trump, ilgili tweet'inde şu ifadeleri kullandı: "Kuzey Kore lideri Kim Jong Un 'Nükleer düğme masamda' dedi. O bitik ve açlık çeken rejiminden biri lütfen kendisine söylesin: Benim de bir Nükleer Düğmem var ama onunkinden daha büyük ve daha güçlü. Ayrıca benim Düğmem çalışıyor!"

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Ocak 2018

​Trump, 2018'in ilk Kuzey Kore tweet'inde de Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye görüşme teklif etmesinde kendine pay çıkarmış ve Kim'e yine 'Roket adam' diye hitap etmişti: "Yaptırımlar ve 'diğer' baskılar Kuzey Kore üzerinde etkisini göstermeye başladı. Askerler tehlikeli biçimde Güney Kore'ye kaçıyor. Şimdi de Roket adam ilk defa Güney Kore ile konuşmak istiyor. Belki de bu iyi bir haber, belki de değil. Göreceğiz!"

Sanctions and “other” pressures are beginning to have a big impact on North Korea. Soldiers are dangerously fleeing to South Korea. Rocket man now wants to talk to South Korea for first time. Perhaps that is good news, perhaps not — we will see! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 Ocak 2018

Kim, yeni yıl mesajında ülkesinin nükleer ve balistik füze programlarından vazgeçmeyeceğini belirterek 'nükleer düğmenin daima masasının üzerinde' olduğunu söylemişti. Kim "ABD ana karasının tümü nükleer saldırı menzilimizde. ABD bana ve ülkemize karşı asla bir saldırı başlatamaz" demişti.