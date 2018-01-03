Kim'den Güney Kore talimatı: Yeniden açın

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un yeni yıl mesajında Güney Kore’ye zeytin dalı uzatmasının, Güney Kore’nin de bu çağrıyı kabul etmesini ardından ilişkilerde iyileşme sinyalleri sürüyor.

Kuzey Kore şimdi de Güney Kore sınırında Şubat 2016’dan beri kapalı olan ateşkes hattındaki iletişim kanalının yeniden açılacağını açıkladı.

Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansının aktardığına göre Kuzey Kore’nin Barışçıl Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son-gwon şu ifadeleri kullandı: “Güney Kore'nin ev sahipliği yapacağı Pyeongchang Olimpiyat Oyunları’na ilişkin meseleleri çözmek üzere (Kuzey Kore’nin heyet gönderip göndermemesi konusu da dahil) Kuzey ve Güney arasında Panmunjom’daki iletişim kanalının 15.00’da (TSİ 09.30) açılması talimatı aldım.”

(2nd LD) N. Korea to reopen communication channel with South https://t.co/ebhTvucjga — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 3 Ocak 2018

​Ri, Olimpiyat Oyunları’nın başarılı geçmesine dair iyi dilek temennilerini de eksik etmedi.

Öte yandan Güney Kore TSİ 10.00 itibarıyla da söz konusu iletişim hattı üzerinden 'ilk temasların başladığını' açıkladı.

Güney Kore, 2016’da, Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze denemesinin ardından Pyongyang'ın sınır şehri Kaesong'daki ortak sanayi bölgesindeki çalışmaları sonlandırmıştı. Kuzey Kore, Güney'in bu kararını 'savaş ilanı' olarak gördüğünü duyurmuş ve Kuzey ile Güney arasındaki iletişim hattını kesmişti.