Kuzey Kore'nin 'dondurucu silahı': Buzdan kıtalararası balistik füze

Pyongyang ABD ana karasını vurma kabiliyetine sahip ICBM'i geçen kasım ayında denemişti.
North Korea makes ice sculpture of Hwasong-15 at Pyongyang Ice Sculpture Festival on New Year's Eve pic.twitter.com/vQpiTf7Elb— NorthKoreaRealTime (@BuckTurgidson79) January 1, 2018
Yılbaşı gecesi heykele ilgi gösteren halkın fotoğrafını yayınlayan Kuzey Kore resmi gazetesi Rodong Sinmun da "Heykel, on milyonlarca asker ve insanın büyük heyecan duymasına yol açan kasımdaki olayı hatırlattı" yaorumunu yaptı.
Bet your new year party didn't have an icy missile like Pyongyang's did? https://t.co/VnlAOV0vIA pic.twitter.com/0bfmdUsjUt— #legend (@FUBARrockchick) January 2, 2018
Kuzey Kore'nin ilk devlet başkanı ve mevcut lider Kim Jong-un'un dedesi Kim il-Sung'un adını taşıyan meydanda yapılan festivaldeki diğer heykeller de oldukça ilginçti.
Kuzey Kore'deki önemli yapıların heykellerinin yanı sıra bir balıkçı gemisi, Kuzey Kore'de üretilen kozmetik ürünlerinin ve traktörlerin buzdan heykelleri de festivalde yer aldı
an ice sculpture depicting a Hwasong-15 intercontinental ballistic missile (ICBM) and self-propelled launcher, as people mark the #newyear at the #Pyongyang Ice Sculpture Festival on Kim Il Sung Square in Pyongyang, North Korea pic.twitter.com/DNp2I3iGQJ— Hans Solo (@thandojo) January 2, 2018
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