Kuzey Kore'nin 'dondurucu silahı': Buzdan kıtalararası balistik füze

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da yapılan buz heykeli festivalinde ülkenin geliştirdiği son kıtalararası balistik füze (ICBM) olan 'Hwasong-15'in bir heykeli yer aldı. Kuzey Kore resmi gazetesi Rodong Sinmun da Yılbaşı gecesi heykele ilgi gösteren halkın fotoğrafını yayınladı.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilim ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında sözlü sataşmalarla sürerken Pyongyang'daki Buz heykeli festivaline katılanlar ülkede geliştirilen son ICBM olan 'Hwasong-15' in heykeline rastladı.

Pyongyang ABD ana karasını vurma kabiliyetine sahip ICBM'i geçen kasım ayında denemişti.

North Korea makes ice sculpture of Hwasong-15 at Pyongyang Ice Sculpture Festival on New Year's Eve pic.twitter.com/vQpiTf7Elb — NorthKoreaRealTime (@BuckTurgidson79) January 1, 2018

​Yılbaşı gecesi heykele ilgi gösteren halkın fotoğrafını yayınlayan Kuzey Kore resmi gazetesi Rodong Sinmun da "Heykel, on milyonlarca asker ve insanın büyük heyecan duymasına yol açan kasımdaki olayı hatırlattı" yaorumunu yaptı.

Bet your new year party didn't have an icy missile like Pyongyang's did? https://t.co/VnlAOV0vIA pic.twitter.com/0bfmdUsjUt — #legend (@FUBARrockchick) January 2, 2018

​Kuzey Kore'nin ilk devlet başkanı ve mevcut lider Kim Jong-un'un dedesi Kim il-Sung'un adını taşıyan meydanda yapılan festivaldeki diğer heykeller de oldukça ilginçti.

Kuzey Kore'deki önemli yapıların heykellerinin yanı sıra bir balıkçı gemisi, Kuzey Kore'de üretilen kozmetik ürünlerinin ve traktörlerin buzdan heykelleri de festivalde yer aldı