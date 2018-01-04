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    Pekin Çin ordusu sergisi

    Çin liderinden 'savaşa ve ölmeye hazır olun' emri

    © AP Photo/ Mark Schiefelbein
    Asya & Pasifik
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    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, binlerce askere hitabında bir emriyle savaşa ve ölmeye hazır olmaları talimatını verdi. Şi'nin ülkenin kurulmasından beri askeri eğitimle ilgili talimatları doğrudan açıklayan ilk Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olduğuna dikkat çekildi.

    Çin'in kurucu Mao Zedung'dan beri en güçlü lideri olduğu belirtilen Devlet Başkanı Şi Cinping, 7 bin ağır silah donanımlı askere hitabında Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) emirlerini yerine getirip ülkenin askeri gücünü sergilerken ne zorluklardan ne de ölümden korkmaları mesajı verdi. Çin'i dünyanın bir numaralı gücü yapmak için bir dizi projeyi hayata geçiren Şi, daha önce 2050'ye kadar Çin'in dünyanın en güçlü ordusuna sahip olması hedefini koymuştu.

    ​Kuzeydeki Hebei bölgesinde askerlere hitap eden Şi'nin askeri kamuflaj kıyafetler giymesi ve siyah deri eldiven takması dikkat çekti. Çin lideri, 'ordunun, her zaman savaşa hazır, muharebede becerikli ve yeni çağda parti ile halkın koyduğu görevleri yerine getirmek için kazanmayı garanti edecek elit ve güçlü bir kuvvet yaratması gerektiğini' söyledi.

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    © Fotoğraf: YouTube
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    ​​ÇKP'nin resmi gazetesi Halkın Günlüğü, ''Şi Cinping, talimatlarını açıklarken gökgürültüsü gibi şiddetli ve bitmek bilmeyen bir alkış koptu'' diye yazdı. Habere göre ülke çapında 4 bin ayrı üste askerler, Başkomutan Şi'nin konuşmasını dinlemek için toplandı. Askerler, Halk Kurtuluş Ordusu'nun kızıl bayrağına dönerek ''Merkezi Askeri Komisyon Başkanı (Başkomutan) Şi'nin emirlerine kesinkes itaat edeceklerine' dair yemin etti.

    'DÖNÜM NOKTASI'

    ÇKP'nin İngilizce gazetesi Global Times, 'Çin ve Hong Kong'da gerçekleştirilen bir dizi üst düzey askeri gözden geçirmelerin parçası olarak Şi'nin askerlere hitabının bir dönüm noktası teşkil ettiğini' yazdı. 

    Şi Cinping / Kuşak ve Yol Forumu
    © REUTERS/ Thomas Peter
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    STRATEJİK GÖREV: MUHAREBEYE HAZIRLIK

    Gazeteye konuşan emekli general Şu Guangyu şu değerlendirmeyi yaptı: ''Ülkenin kurulmasından beri ilk kez askeri eğitimle ilgili talimatlar doğrudan Merkezi Askeri Komisyon Başkanı tarafından açıklandı. Bu, muharebeye hazırlık düzeyinin yükseltilmesinin artık Çin ordusu için stratejik bir görev olduğu gösteriyor.''

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping- Mao Zedong
    © REUTERS/ Tyrone Siu
    Şi Cinping'in adı Çin Komünist Parti Tüzüğü'nde: 'Mao Zedong'un ardından en güçlü lider'
    KİMİN DÜĞMESİ DAHA BÜYÜK

    Şi'nin askeri gösterisi, Kuzey Kore ile ABD arasında nükleer savaş rüzgarlarının estiği bir döneme denk geldi. Son olarak Son olarak Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un yeni yıl mesajındaki "Nükleer düğme masamda" çıkışına ABD Başkanı Donald Trump şu yanıtı vermişti: "Kuzey Kore lideri Kim Jong Un 'Nükleer düğme masamda' dedi. O bitik ve açlık çeken rejiminden biri lütfen kendisine söylesin: Benim de bir Nükleer Düğmem var ama onunkinden daha büyük ve daha güçlü. Ayrıca benim Düğmem çalışıyor!"

    Etiketler:
    Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Şi Cinping, Çin
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