Güney Kore lideri, Japonya'nın seks kölesi olarak kullandığı kadınlardan özür diledi

Moon, Japon askerlerinin istismar ettiği kadınların katıldığı bir toplantıda, bu konuda selefi Park Geun-hye döneminde Japonya ile varılan anlaşmadan ötürü göreve geldiğinden bu yana ilk kez özür diledi. Moon "Devlet başkanı olarak, Japonya ile, sizin görüşlerinizi dikkate almayan ve sizin onayınız alınmadan uygulamaya sokulan bir anlaşma yapıldığı için özür diliyorum."
South Korean President Moon Jae-In to former Comfort Women: "As President I apologize to you all for our country making an agreement with Japan that didn't listen to your opinions and was implemented against your will." (#ComfortWomen #SouthKorea #Japan #MoonJaeIn)— SNA Japan (@ShingetsuNews) 4 Ocak 2018
Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Park döneminde varılan mutabakatı, kurbanların ve vatandaşların izni olmadan yapılan 'siyasi bir anlaşma' olarak nitelendirmişti.
Anlaşmanın, tarihi sorunlar çözülürken başvurulan yerleşik evrensel ilkelere aykırı olduğunu belirten Moon, "Devlet başkanı olarak, vatandaşlarım adına, istismar edilen kadınlar meselesinin bu anlaşmayla çözülemeyeceğini açıkça belirtiyorum" demişti.
Büyük çoğunluğu Kore, Filipinler, Tayvan ve diğer Asya ülkelerinden yaklaşık 200 bin kadına, 1910-1945 yıllarında Kore Yarımadası'nı işgal eden Japon askerlerince tecavüz edilmişti.
Mayıs ayında göreve gelen Moon, Güney Kore halkının anlaşmayı duygusal olarak kabul edilemez bulduğunu savunarak, konuyu yeniden tartışmaya açmıştı.
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