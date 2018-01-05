'Rusya, Kuzey ve Güney Kore'nin diyaloğa hazır olmasından memnun'

Sputnik'e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, "Tarafların yeniden diyalog kurmaya hazır olmasından memnunuz. Bu pozitif trendin taraflar arasındaki sorunların barışçıl yollardan çözümünü hedefleyen somut anlaşmalarla sona ermesini umuyoruz" dedi.

Güney Kore, Kuzey Kore'ye ilettikleri Kış Olimpiyat Oyunları'na katılımla ilgili üst düzey görüşme teklifinin Pyongyang tarafından kabul edildiğini açıklamıştı.

9 Ocak'ta yapılacak görüşmenin ana gündem maddelerini, ilişkilerin nasıl ilerletileceği ve çalışma gruplarının düzeyinin belirlenmesinin oluşturacağını kaydeden Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Baek Tae-hyun, Kuzey Kore tarafının gelecek ay düzenlenecek 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları'na katılımının da söz konusu görüşmede ele alınacağını dile getirmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 1 Ocak'ta yaptığı yeni yıl konuşmasında, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları'na heyet gönderilebileceğini belirtmiş ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını ifade etmişti.