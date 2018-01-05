Tapınakta havaya ateş açıp serbest kalan rock yıldızı ile parti yapan polislere soruşturma

Tayland'ın Nakhon Si Thammarat bölgesinde görevli 3 polis hakkında ülkede oldukça tanınan Sek Loso adlı bir rock müzisyeni ile yemek yediklerini gösteren fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası soruşturma başlatıldı.
Asi tavırları Tayland'daki magazin haberlerine malzeme olan Sek Loso 28 Aralık'ta bölgedeki bir Budist tapınağında havaya ateş açıp görüntüleri sosyal medyaya koymuştu.
เสก ปืนดุ ยิงปืนในวัด— ThairathTV (@Thairath_TV) December 30, 2017
ชมคลิป >>https://t.co/wtRksuNViG#sek_loso_ #ยิงปืนขึ้นฟ้า #ยิงปืนในวัด #ศาลเจ้าพ่อตากสิน #ไทยรัฐทีวี #ThairathTV pic.twitter.com/OBoWmlYLG5
Ardından akıllanmayan Loso 31 Aralık'ta da başkent Bangkok'taki evine gelen polisler yaşadığı tartışmada da silah çekmişti.
Ancak 3 Ocak'ta kefaletle serbest bırakılan Loso ile polisleri sofra kurup eğlenirken gösteren fotoğraf ülkede tepki çekti.
Bir başka fotoğrafta da Loso ile 3 polis karakolda yan yana gözüküyor. Fotoğrafı Instagram sayfasına koyan Loso "Her şeyi kolaylaştırdığınız için size teşekkür ederim" diyor.
Olayın ardından 3 polis hakkında da soruşturma başlatıldığı ve polislerin aktif olmayan göreve çekildiği açıklandı.
Kendisine özel muamale yapılmadığını savunan Sek Loso ise dün parmaklıklar arkasındaki fotoğrafını paylaşarak "Eğer bana ayrıcalaık yapıldığını düşünüyorsanız lütfen bu fotoğraflara bakın. Polisler ellerinden gelenin en iyisini yaptı" dedi.
TAYLAND'IN 'CEZASIZLIK KÜLTÜRÜ'
Eleştirmenlere göre ülkede zengin ve çevresi geniş insanlar ciddi cezalar almaktan kurtuluyor.
Red Bull markasının Taylandlı mirasçısı Worayuth Yoovidhya 2012 yılında Ferrari marka otomobiliyle bir kişiyi öldürüp kaçmış, 5 yıl sonra yani 2017'de hakkında tutuklama emri çıkınca ülkeyi terk etmişti.
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