Kuzey Kore, Güney Kore'deki olimpiyatlara katılacak

Kuzey ve Güney Kore arasında iki yıl sonra gerçekleşen ilk üst düzey görüşme sonunda, Kuzey Kore, 2018 Kış Olimpiyatları'na kafile gönderme kararı aldı. Kuzey Kore kafilesinde sporcular ile birlikte taraftarların da olacağı açıklandı.

TSİ ile sabaha karşı 04.00'da başlayan görüşme, Kuzey Kore'nin 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'na olası katılımı ekseninde gerçekleşti. İki ülke arasındaki sınır bölgesinde bulunan askerden arındırılmış Panmunjom köyünde gerçekleşen toplantıda tarafları beşer delege temsil etti. Görüşme iki ülke arasındaki fiili sınır köyü konumunda olan Panmunjom'daki Barış Evi isimli binada düzenlendi.

Toplantıda Kuzey Kore'nin kafile gönderme kararı çıktı.

North Korea to send delegation to Winter Olympics, South Korea's officials say after rare talks https://t.co/x1GggEnebM pic.twitter.com/MjLAUoG1Kb — Fox News (@FoxNews) 9 Ocak 2018

​Görüşme sonrası Güney Koreli birleşim bakan yardımcısı Chun Hae-sung, "Kuzey, aralarında Ulusal Olimpiyat Komitesi üyeleri, atletler, taraftarlar, gözlemciler ve taekwondo gösteri takımının da bulunduğu üst düzey bir delegasyon göndermeyi teklif etti" dedi.

First inter-Korean development. DPRK will send to Winter Olympics:



– Performance artists

– Taekwondo demo team

– High-level delegation from DPRK gvt

– Cheering squad & DPRK journalists



ROK asked DPRK to organize “joint parade and joint cheering squad” https://t.co/vVIQK6daH9 — NK NEWS (@nknewsorg) 9 Ocak 2018

​Kış Oyunları, 9-25 Şubat arası Ganwon kentine bağlı Pyeongchang bölgesinde düzenlenecek.

BREAKING: North Korea to send athletes, cheering squad, officials to Olympics https://t.co/KhwUCQzzZE pic.twitter.com/M5dUbv0rx6 — Bloomberg (@business) 9 Ocak 2018

​Öte yandan Güney Kore delegasyonu, Kore Savaşı nedeniyle birbirinden ayrılmak zorunda kalan aile üyelerinin 16 Şubat'ta geçici olarak bir araya getirilmesini teklif etti. Yine Güney Kore heyetinin aktardığına göre Kuzey Kore bu teklife 'diyalog yoluyla barış ve uzlaşıya çalışılması gerektiği' yönünde cevap verdi.

#breaking North Korea to send high-ranking delegation & cheering team to the Pyeongchang Winter Olympics, will walk with South Korea in opening ceremony. South Korea proposes reunion of divided families around the Lunar New Year on Feb 16. — Yonhap & Reuters — Will Ripley (@willripleyCNN) 9 Ocak 2018

​'ÇABA GÖSTERECEĞİZ'

Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın bir barış festivali haline getirilmesi ve iki Kore arasındaki bağların iyileştirilmesine yönelik ilk adım olması için toplantılarda çaba göstereceğiz" demişti.

Toplantıya ilişkin iyimser sinyaller veren Cho, müzakerelerin bir sonuca bağlanması noktasında 'aceleci olmayacaklarını ve toplantıları sürdürebileceklerini' vurgulamıştı.

Kuzey Kore Barışçıl Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son-gwon ise "İki Kore'nin samimi ve sadık bir tutum takınarak görüşeceği umuduyla burada bulunuyorum" ifadesini kullanmıştı.