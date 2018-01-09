Kuzey Kore, Güney Kore'deki olimpiyatlara katılacak

Toplantıda Kuzey Kore'nin kafile gönderme kararı çıktı.
North Korea to send delegation to Winter Olympics, South Korea's officials say after rare talks https://t.co/x1GggEnebM pic.twitter.com/MjLAUoG1Kb— Fox News (@FoxNews) 9 Ocak 2018
Görüşme sonrası Güney Koreli birleşim bakan yardımcısı Chun Hae-sung, "Kuzey, aralarında Ulusal Olimpiyat Komitesi üyeleri, atletler, taraftarlar, gözlemciler ve taekwondo gösteri takımının da bulunduğu üst düzey bir delegasyon göndermeyi teklif etti" dedi.
First inter-Korean development. DPRK will send to Winter Olympics:— NK NEWS (@nknewsorg) 9 Ocak 2018
– Performance artists
– Taekwondo demo team
– High-level delegation from DPRK gvt
– Cheering squad & DPRK journalists
ROK asked DPRK to organize “joint parade and joint cheering squad” https://t.co/vVIQK6daH9
Kış Oyunları, 9-25 Şubat arası Ganwon kentine bağlı Pyeongchang bölgesinde düzenlenecek.
BREAKING: North Korea to send athletes, cheering squad, officials to Olympics https://t.co/KhwUCQzzZE pic.twitter.com/M5dUbv0rx6— Bloomberg (@business) 9 Ocak 2018
Öte yandan Güney Kore delegasyonu, Kore Savaşı nedeniyle birbirinden ayrılmak zorunda kalan aile üyelerinin 16 Şubat'ta geçici olarak bir araya getirilmesini teklif etti. Yine Güney Kore heyetinin aktardığına göre Kuzey Kore bu teklife 'diyalog yoluyla barış ve uzlaşıya çalışılması gerektiği' yönünde cevap verdi.
#breaking North Korea to send high-ranking delegation & cheering team to the Pyeongchang Winter Olympics, will walk with South Korea in opening ceremony. South Korea proposes reunion of divided families around the Lunar New Year on Feb 16. — Yonhap & Reuters— Will Ripley (@willripleyCNN) 9 Ocak 2018
'ÇABA GÖSTERECEĞİZ'
Toplantıya ilişkin iyimser sinyaller veren Cho, müzakerelerin bir sonuca bağlanması noktasında 'aceleci olmayacaklarını ve toplantıları sürdürebileceklerini' vurgulamıştı.
Kuzey Kore Barışçıl Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son-gwon ise "İki Kore'nin samimi ve sadık bir tutum takınarak görüşeceği umuduyla burada bulunuyorum" ifadesini kullanmıştı.
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