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    Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça ve karton maketi

    Tayland Başbakanı gazetecilerin önüne karton maketini koydu: Bu arkadaşa sorun

    © REUTERS/ Dailynews
    Asya & Pasifik
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    Gazetecilerin sorularına yanıt vermek istemeyen Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça alışılmadık bir yola başvurdu. Basın toplantısını terk etmeden önce gazetecilerin önüne kendisinin karton maketini yerleştiren Çan-oça "Sorularınızı bu arkadaşa sorun" dedi.

    Tayland Başbakanı Prayut Chan-ocha
    © AFP 2017/ Mohd Rasfan
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    Tayland'ın başkenti Bangkok'daki hükümet binası önünde dün Başbakan Çan-oça'nın basın toplantısını bekleyen gazeteciler beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.

    Basın toplantısının başında Çan-oça yardımcısına gazetecilerin önüne kendisinin gerçek boyutlardaki karton maketinin yerleştirilmesi emrini verdi.

    'EĞER SİYASETLE YA DA ÇATIŞMAYLA İLGİLİ SORU SORMAK İSTİYORSANIZ, BU ARKADAŞA SORUN'

    Gazetecilerin şaşkın bakışları ve gülüşmeleri arasında karton maket alana yerleştirilirken Tayland Başbakanı "Eğer siyasetle ya da çatışmayla ilgili soru sormak istiyorsanız, bu arkadaşa sorun" dedi.

    El sallayarak alanı terk eden Çan-oça gazetecileri maketiyle baş başa bırakırken, bazıları tokalaşma pozundaki karton maketle fotoğraf çektirdi.

    Çan-oça 13 Ocak'ta kutlanacak 'Uluslararası Çocuk Günü' öncesi makamında Taylandlı aileler ve gazetecilerle bir araya gelmişti.

    BBC Tayland servisi karton maketin 13 Ocak'taki etkinliklerde kullanılacağını belirtti. Taylandlı çocuklar hükümet binasını ve Başbakan'ın ofisini ziyaret edecek.

    Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça
    © REUTERS/ Dailynews
    Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça

    İLK İCRAATİ DEĞİL

    Çan-oça daha önce de bir kameramana yarısı yenmiş muz atmış, seçimlerle ilgili bir soru üzerine basın toplantısını terk etmiş hatta hükümeti eleştiren gazetecileri 'infaz etmekle' tehdit etmişti

    GAZETECİLER NE SORMAYI UMUYORDU?

    Tayland'daki tapınak saldırısı
    © Fotoğraf: DHA
    Tayland'da 'cunta anayasası' onaylandı
    Gazeteciler 2014'teki kansız darbeyi yöneten ve ardından aynı yıl başbakan olan Çan-oça'ya genel seçimler, ülkenin güneyinde süren çatışmalar ve monarşiyi aşağıladıkları gerekçesiyle hapse atılan insanlar gibi bir dizi önemli konuda soru sormayı umuyordu.

    Ayrıca son yıllarda Tayland'daki cunta yönetimini protesto eden birçok genç öğrenci gözaltına alındı ya da tutuklandı.

    Tayland hükümeti, sonuncusu geçen yıl kasımda olmak üzere, ülke genelinde seçim sözü verse de bu adım birden fazla kez geciktirildi.

    Geçen yıl nisan ayınca ülkede yapılan referandum anayasayı ve seçim sistemini değiştirmişti. Bazı gözlemciler yeni seçim sisteminin daha da bölünmüş bir parlamentoya neden olacağını savunuyor.

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    Etiketler:
    Gazeteci, Cunta, Karton maket, Prayut Çan-oça, Tayland
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