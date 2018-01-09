Tayland Başbakanı gazetecilerin önüne karton maketini koydu: Bu arkadaşa sorun

Gazetecilerin sorularına yanıt vermek istemeyen Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça alışılmadık bir yola başvurdu. Basın toplantısını terk etmeden önce gazetecilerin önüne kendisinin karton maketini yerleştiren Çan-oça "Sorularınızı bu arkadaşa sorun" dedi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'daki hükümet binası önünde dün Başbakan Çan-oça'nın basın toplantısını bekleyen gazeteciler beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.

Basın toplantısının başında Çan-oça yardımcısına gazetecilerin önüne kendisinin gerçek boyutlardaki karton maketinin yerleştirilmesi emrini verdi.

'EĞER SİYASETLE YA DA ÇATIŞMAYLA İLGİLİ SORU SORMAK İSTİYORSANIZ, BU ARKADAŞA SORUN'

Gazetecilerin şaşkın bakışları ve gülüşmeleri arasında karton maket alana yerleştirilirken Tayland Başbakanı "Eğer siyasetle ya da çatışmayla ilgili soru sormak istiyorsanız, bu arkadaşa sorun" dedi.

El sallayarak alanı terk eden Çan-oça gazetecileri maketiyle baş başa bırakırken, bazıları tokalaşma pozundaki karton maketle fotoğraf çektirdi.

https://t.co/KlgR7MVNxQ Thai PM leaves cardboard cutout to answer questions — Prayuth Chan-ocha told reporters to "ask this guy" if they had political questions, then walked away. https://t.co/pPpbxYnFv8 — DUDURADIO.COM (@DuduradioENT) January 9, 2018

Çan-oça 13 Ocak'ta kutlanacak 'Uluslararası Çocuk Günü' öncesi makamında Taylandlı aileler ve gazetecilerle bir araya gelmişti.

BBC Tayland servisi karton maketin 13 Ocak'taki etkinliklerde kullanılacağını belirtti. Taylandlı çocuklar hükümet binasını ve Başbakan'ın ofisini ziyaret edecek.

© REUTERS/ Dailynews Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça

İLK İCRAATİ DEĞİL

Çan-oça daha önce de bir kameramana yarısı yenmiş muz atmış, seçimlerle ilgili bir soru üzerine basın toplantısını terk etmiş hatta hükümeti eleştiren gazetecileri 'infaz etmekle' tehdit etmişti

GAZETECİLER NE SORMAYI UMUYORDU?

Gazeteciler 2014'teki kansız darbeyi yöneten ve ardından aynı yıl başbakan olan Çan-oça'ya genel seçimler, ülkenin güneyinde süren çatışmalar ve monarşiyi aşağıladıkları gerekçesiyle hapse atılan insanlar gibi bir dizi önemli konuda soru sormayı umuyordu.

Ayrıca son yıllarda Tayland'daki cunta yönetimini protesto eden birçok genç öğrenci gözaltına alındı ya da tutuklandı.

Tayland hükümeti, sonuncusu geçen yıl kasımda olmak üzere, ülke genelinde seçim sözü verse de bu adım birden fazla kez geciktirildi.

Geçen yıl nisan ayınca ülkede yapılan referandum anayasayı ve seçim sistemini değiştirmişti. Bazı gözlemciler yeni seçim sisteminin daha da bölünmüş bir parlamentoya neden olacağını savunuyor.