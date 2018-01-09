Kuzey ve Güney Kore sınırdaki gerginliği azaltmak için askeri düzeyde görüşecek

Ortak açıklamada iki ülkenin sınır bölgesindeki gerginlikleri azaltmak amacıyla askeri düzeyde görüşme gerçekleştireceği duyuruldu.
Açıklamada "Taraflar mevcut askeri gerginliği azaltmakta ve bu soruna yönelik olarak askeri düzeyde görüşme yapılamasında mutabık kaldı" dendi.
Geez! Via @YonhapNews pic.twitter.com/oB8PHuqudT— Fabian Kretschmer (@FabiKretschmer) January 9, 2018
Güney Koreli yetkililer bugün iki ülke arasında 2 yıldır kapalı olan kırmızı hattın da yarın itibarıyla çalışmaya başlayacağını ifade etmişti.
Kuzey Kore ayrıca Güney Kore'de gelecek ay düzenlenecek Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na sporcularının yanı sıra Olimpiyat yetkililerinin ve taraftarların gönderilmesini kabul etmişti.
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