Peskov: Güney ve Kuzey Kore arasında doğrudan diyalog kurulmasından memnunuz

Peskov'a bugün düzenlediği basın toplantısında Güney ve Kuzey Kore arasında 2 yıl aradan sonra yapılan ilk üst düzey görüşme soruldu.

Doğrudan diyalogdan memnun olduklarını ve bunun Rusya yönetiminin gerekli gördüğü bir husus olduğunu kaydeden Peskov, "Kore yarımadasındaki gerilimin ancak diyalog yoluyla azaltılabileceğini düşünüyoruz" dedi.

© REUTERS/ Yonhap Kuzey ve Güney Kore sınırdaki gerginliği azaltmak için askeri düzeyde görüşecek

Bu çerçevede Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Seul ve Pyongyang arasında diyalog için gerekli koşulların sağlanması gerektiğini birçok kez ifade ettiğini ve diyaloğu engelleyecek eylem ve adımlardan uzak durma çağrısı yaptığını da anımsattı.

Kuzey ve Güney Kore arasında 2 yıl sonra gerçekleşen ilk üst düzey görüşme sonunda, Kuzey Kore, 2018 Kış Olimpiyatları'na kafile gönderme kararı almıştı.

İki ülkenin sınır bölgesindeki gerginlikleri azaltmak amacıyla askeri düzeyde görüşme gerçekleştireceği de duyurulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore krizini çözmek için birlikte çalışma konusunda mutabakat sağladıklarını söylemişti.

Putin, Kore yarımadasındaki durumun kademeli olarak normale döndürülmesine yönelik Rus planının uygulamaya koyulması konusunda Şi'yle anlaştıklarını belirtmişti.