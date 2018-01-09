Peskov: Güney ve Kuzey Kore arasında doğrudan diyalog kurulmasından memnunuz

Peskov'a bugün düzenlediği basın toplantısında Güney ve Kuzey Kore arasında 2 yıl aradan sonra yapılan ilk üst düzey görüşme soruldu.
Doğrudan diyalogdan memnun olduklarını ve bunun Rusya yönetiminin gerekli gördüğü bir husus olduğunu kaydeden Peskov, "Kore yarımadasındaki gerilimin ancak diyalog yoluyla azaltılabileceğini düşünüyoruz" dedi.
Kuzey ve Güney Kore arasında 2 yıl sonra gerçekleşen ilk üst düzey görüşme sonunda, Kuzey Kore, 2018 Kış Olimpiyatları'na kafile gönderme kararı almıştı.
İki ülkenin sınır bölgesindeki gerginlikleri azaltmak amacıyla askeri düzeyde görüşme gerçekleştireceği de duyurulmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore krizini çözmek için birlikte çalışma konusunda mutabakat sağladıklarını söylemişti.
Putin, Kore yarımadasındaki durumun kademeli olarak normale döndürülmesine yönelik Rus planının uygulamaya koyulması konusunda Şi'yle anlaştıklarını belirtmişti.
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