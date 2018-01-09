Hindistan Yüksek Mahkemesi kendi kararını bozdu: Sinema salonlarının ulusal marş çalması zorunlu değil

Hindistan Yüksek Mahkemesi geçen sene 'sinema salonlarında ulusal marş okunması ve seyircilerin bu sırada ayağa kalkması' yönünde verdiği ara kararını bozdu. Karar ülkede gözaltılara ve sinema izleyicilerinin darp edilmesine yol açmıştı.

© AFP 2017/ Chandan Khanna Hindistan'da ulusal marş krizi: 12 gözaltı

Hindistan Yüksek Mahkemesi geçen sene 'vatanseverliği aşılamak' amacıyla çıkardığını söylediği 'sinema salonlarında ulusal marş çalınmasını ve izleyicilerin bu sırada ayağa kalkmasını zorunlu kılan' kararını iptal etti.

SİNEMA SALONLARININ ULUSAL MARŞ ÇALMASI İSTEĞE BAĞLI OLACAK

Yeni kararda sinema salonlarının ulusal marşı çalıp çalmamasının kendi tercihlerine bırakıldığı belirtildi.

Geçen seneki karar ulusal marş çalınırken ayağa kalkmayı reddeden kişilerin darp edilmesine ve gözaltılara yol açmıştı.

Bir grup yargıç karara itiraz etmiş ve "Yurttaşlar vatanseverliklerini üzerlerine giymeye zorlanamaz ve mahkemeler emir ile insanlar arasında vatanseverliği aşılayamaz" demişti.