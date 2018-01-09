Hindistan Yüksek Mahkemesi kendi kararını bozdu: Sinema salonlarının ulusal marş çalması zorunlu değil

Hindistan Yüksek Mahkemesi geçen sene 'vatanseverliği aşılamak' amacıyla çıkardığını söylediği 'sinema salonlarında ulusal marş çalınmasını ve izleyicilerin bu sırada ayağa kalkmasını zorunlu kılan' kararını iptal etti.
© AFP 2017/ Chandan Khanna
SİNEMA SALONLARININ ULUSAL MARŞ ÇALMASI İSTEĞE BAĞLI OLACAK
Yeni kararda sinema salonlarının ulusal marşı çalıp çalmamasının kendi tercihlerine bırakıldığı belirtildi.
Geçen seneki karar ulusal marş çalınırken ayağa kalkmayı reddeden kişilerin darp edilmesine ve gözaltılara yol açmıştı.
Bir grup yargıç karara itiraz etmiş ve "Yurttaşlar vatanseverliklerini üzerlerine giymeye zorlanamaz ve mahkemeler emir ile insanlar arasında vatanseverliği aşılayamaz" demişti.
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