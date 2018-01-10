Buz gibi suya aldırmadan, pantolonunu çıkarıp kazazedelerin yardımına koştu

Çin'in Anhui eyaletinde 50 yaşındaki bir polis memuru, nehre düşen aracın içinde mahsur kalan 4 kişiyi kurtarmak için pantolonunu ve ayakkabılarını çıkarıp buz gibi suya girdi.

Çin'in Anhui eyaletinde 50 yaşındaki bir polis memuru, nehre düşen aracın içinde mahsur kalan 4 kişiyi kurtarmak için pantolonunu ve ayakkabılarını çıkarıp buz gibi suya girdi.

With only underwears, Chinese policeman wades into freezing water to rescue trapped people pic.twitter.com/gvoS6iXmEq — China Xinhua News (@XHNews) 9 Ocak 2018

​Çin'in Anhui eyaletindeki Hefei kentinde içerisinde 4 kişinin bulunduğu bir araç, nehre düştü. 50 yaşındaki polis memuru Zhang Dayin ise pantolonunu ve ayakkabılarını çıkarıp mahsur kalanları kurtarmak için suya atladı. Araç diğer polislerin de yardımıyla bir saatlik uğraşın sonucunda halatla çekilerek sudan çıkarıldı ve kazazedeler ölümden kurtarıldı.