Güney Kore Devlet Başkanı Moon: Kim ile zirveye açığım

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey ve Güney Kore arasında 2 yıl sonra ilk kez yapılan resmi görüşmeleri 'iyi bir başlangıç' diye niteledi. "Bundan sonra atmamız gereken adım Pyongyang'ı nükleer silahlarını yok etmesi için yapılacak görüşmelere katılmaya getirmek" diyen Moon, Kuzey Kore lideri Kim ile bir zirveye de açık olduğunu söyledi.

© REUTERS/ Denis Balibouse/File photo BM'den Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki görüşmelere destek

Güney Kore Devlet Başkanı Moon düzenlediği 'Yeni Yıl' basın toplantısında, Panmunjom'daki Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) dün Kuzey Kore ile Güney Kore'nin 2 yıl sonra ilk kez resmi görüşme yapmasını değerlendirdi.

Dün iki ülke yetkililerinin yaptığı ortak açıklamada, tarafların sorunları diyalog yoluyla çözme ve iki ülke arasındaki 'kırmızı hattın' olası kazaları önlemek için yeniden açılmasında mutabık kaldındığı ilan edilmiş, ayrıca Pyongyang'ın Güney Kore'de gelecek ay yapılacak Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na sporcularını ve yetkililerini göndermeyi kabul ettiği de duyurulmuştu.

Uluslararası toplum nükleer gerginliğin yükseldiği Kore Yarımadası'nda tanisyonu düşüren adımları hoşnutlukla karşılarken Moon, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile birlikte bir zirve yapabileceğini de belirtti.

'BUNDAN SONRA ATMAMIZ GEREKEN ADIM KUZEY KORE'Yİ NÜKLEER SİLAHLARIN YOK EDİLMESİ İÇİN YAPILACAK GÖRÜŞMELERE KATILMAYA GETİRMEK'

Basın toplantısındaki açıklamasında "Bu sadece başlangıç" diyen Moon, "Dünkü ilk adımdı ve bence iyi bir başlangıç yaptık" dedi.

Güney Koreli lider "Bundan sonra atmamız gereken adım Kuzey Kore'yi nükleer silahlarını yok etmesi için yapılacak görüşmelere katılmaya getirmek. Bu bizim asla vazgeçmeyeceğimiz temel duruşumuz" ifadelerini kullandı.

'BİR ZİRVE İÇİN BELİRLİ SONUÇLAR GARANTİ EDİLMELİ'

AA / Dursun Aydemir AB'den Güney Kore-Kuzey Kore görüşmelerine destek

Moon 'doğru şartların' oluşması halinde Kuzey Kore lideri Kim ile birlikte 'herhangi bir zamanda' bir zirveye katılabileceğini de belirtti.

Moon "Ancak bu, (görüşme) sadece görüşmek için olmamalı. Bir zirve yapmak için doğru şartlar yaratılmalı ve belirli sonuçlar garanti edilmeli" diye konuştu.

South Korea’s Moon willing to meet North’s Kim https://t.co/cqigpmtYNX — Financial Times (@FT) January 10, 2018

​'ABD İLE FİKİR AYRILIĞIMIZ YOK'

© REUTERS/ Yonhap Kuzey ve Güney Kore sınırdaki gerginliği azaltmak için askeri düzeyde görüşecek

Güney Kore Devlet Başkanı uzun süredir yasaklı silah programı ABD'nin yanı sıra uluslararası toplumu kaygılandıran Kuzey Kore'yi görüşme masasına getirmek için ilişki kurulmasını savunuyordu ancak ABD görüşmelerin yapılması için Pyongyang'ın önce nükleer silah denemelerini durdurmasını istiyordu.

Kuzey Kore konusunda "ABD ile fikir ayrılığımız yok" diyen Moon güvenlik konusunda ortak bir anlayışa sahip olduklarını, birlikte çalıştıklarını ve hem ABD'nin hem de Güney Kore'nin Kuzey'in nükleer silah ve balistik füzeleriyle tehdit edildiğini ifade etti.

'ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ KUZEY KORE, TANSİYON DAHA DA YÜKSELMEDEN DİYALOĞA GEÇTİ'

Pyongyang'a uygulanan yaptırımların amacının Kuzey'i görüşme masasına getirme amacı taşıdığını işaret eden Moon "Daha güçlü yaptırımlar ve baskılar tansiyonu daha da yükseltebilir ve kaza eseri silahlı çatışmalara neden olabilir" dedi.

Moon "Şükürler olsun ki Kuzey Kore tansiyon daha da yükselmeden diyaloğa geçti" ifadelerine yer verdi.

'TRUMP BÜYÜK BİR ÖVGÜYÜ HAK EDİYOR'

© REUTERS/ Carlos Barria Trump: Seul ile Pyongyang arasındaki diyaloğu destekliyorum

Seul'un şu aşamada Kuzey'e uygulanan mevcut yaptırımları tek taraflı olarak kaldırma planı olmadığını belirten Moon, ABD Başkanı Donald Trump'a da Kuzey ve Güney arasındaki görüşmelerdeki rolünden dolayı teşekkür etti.

Moon "Bence (ABD Başkanı Donald) Trump, Kuzey-Güney Kore arası görüşmelerin gerçekleşmesine neden olduğu için büyük bir övgüyü hak ediyor. Minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Bu (görüşmeler), ABD öncülüğündeki yaptırım ve baskının bir sonucu olabilir" ifadelerini kullandı.

South Korea's Moon says Trump deserves 'big' credit for North Korea talks https://t.co/vXQQyzx6hm pic.twitter.com/at1js8KuaP — Reuters Top News (@Reuters) January 10, 2018

​Daha önce Kuzey Kore lideri Kim ile birbirlerinin ülkelerini yok etmeyi içeren hakaretamiz sözlerle atışan ABD Başkanı Trump hafta sonu Twitter'daki mesajında "Eğer ben dahil olmasaydım şu anda Olimpiyatlar'ı konuşmayacaklardı, konuşma olmayacaktı" demişti.

Trump daha sonra iki Kore arasındaki 'yüzde 100' desteklediğini ifade ederek kendisinin de Kim ile görüşebileceğini belirtmişti.

'EĞER KUZEY KORE KONUYU ÇÖZMEDE SAMİMİYET GÖSTERMEZSE ULUSLARARASI TOPLUM GÜÇLÜ YAPTIRIMLARI SÜRDÜRÜR'

ABD görüşmeleri hoşnutlukla karşılasa da Olimpiyatlar'a katılımın Pyongyang yönetimini izole etme çabalarına zarar vermemesi gerektiğini vurgulamıştı.

Bu noktanın da altını çizen Moon "Görüşmelerin tek yanıt olduğunu söyleyemeyiz. Eğer Kuzey Kore yeniden provokasyonlara girişirse veya konuu çözme konusunda samimiyet göstermezse uluslararası toplum güçlü baskı ve yaptırımları sürdürür" dedi.

Moon Jae-in: "If there is a provocation from N. Korea and a lack of sincerity from N. Korea, we will have to continue this approach of putting pressure and sanctions from N. Korea. The government will pursue both paths in parallel." pic.twitter.com/8nqcRavsxg — Jonathan Cheng (@JChengWSJ) January 10, 2018

​Moon ayrıca Kuzey Kore ile 'yakın zamanlı bir birleşme istemediğini ancak uzun dönemli barış için bir atmosfer yaratmak istediğini' de söyledi.

Onto North Korea: Moon says he doesn’t want the immediate reunification of the Korean Peninsula but to create an environment for long-term peace. — Anna Fifield (@annafifield) January 10, 2018

​JAPONYA HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: KUZEY KORE POLİTİKASINI DEĞİŞTİRENE KADAR AZAMİ BASKI POLİTİKAMIZDA DEĞİŞİKLİK YOK

Japonya hükümet sözcüsü Yoşihide Suga da yaptığı son açıklamada Pyongyang'ın Olimpiyatlar'a katılma isteğine 'yüksek değer' verdiklerini söylese de "Ancak Kuzey Kore politikasını değiştirene kadar, ABD ve Güney Kore ile yakın iş birliğiyle, Çin ile Rusya'nın da katılımıyla, bu ülkeye yönelik azami baskı uygulanması politikamızda bir değişiklik yok" dedi.

2. DÜNYA SAVAŞI SONRASI OLİMPİYAT TARİHİNDE BİR İLK

Kuzey Koreli atletler planlandığı gibi Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'na katılırsa bu 2. Dünya Savaşı sonrası Olimpiyat tarihinde bir ilk olacak.

Teknik olarak hala savaş halinde olan bir ülke bu tarihten beri ilk kez 'düşmanı' olan bir ülkeden sporcuları ağırlayacak.

1950-53 yılları arasında gerçekleşen Kore Savaşı sonunda barış anlaşması yerine ateşkes imzalandığı için Kuzey ve Güney Kore hala teknik olarak savaş halinde sayılıyor.