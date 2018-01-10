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    Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in

    Güney Kore Devlet Başkanı Moon: Kim ile zirveye açığım

    © REUTERS/ Kim Hong-Ji
    Asya & Pasifik
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    Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey ve Güney Kore arasında 2 yıl sonra ilk kez yapılan resmi görüşmeleri 'iyi bir başlangıç' diye niteledi. "Bundan sonra atmamız gereken adım Pyongyang'ı nükleer silahlarını yok etmesi için yapılacak görüşmelere katılmaya getirmek" diyen Moon, Kuzey Kore lideri Kim ile bir zirveye de açık olduğunu söyledi.

    Antonio Guterres
    © REUTERS/ Denis Balibouse/File photo
    BM'den Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki görüşmelere destek
    Güney Kore Devlet Başkanı Moon düzenlediği 'Yeni Yıl' basın toplantısında, Panmunjom'daki Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) dün Kuzey Kore ile Güney Kore'nin 2 yıl sonra ilk kez resmi görüşme yapmasını değerlendirdi.

    Dün iki ülke yetkililerinin yaptığı ortak açıklamada, tarafların sorunları diyalog yoluyla çözme ve iki ülke arasındaki 'kırmızı hattın' olası kazaları önlemek için yeniden açılmasında mutabık kaldındığı ilan edilmiş, ayrıca Pyongyang'ın Güney Kore'de gelecek ay yapılacak Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na sporcularını ve yetkililerini göndermeyi kabul ettiği de duyurulmuştu.

    Uluslararası toplum nükleer gerginliğin yükseldiği Kore Yarımadası'nda tanisyonu düşüren adımları hoşnutlukla karşılarken Moon, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile birlikte bir zirve yapabileceğini de belirtti.

    'BUNDAN SONRA ATMAMIZ GEREKEN ADIM KUZEY KORE'Yİ NÜKLEER SİLAHLARIN YOK EDİLMESİ İÇİN YAPILACAK GÖRÜŞMELERE KATILMAYA GETİRMEK'

    Basın toplantısındaki açıklamasında "Bu sadece başlangıç" diyen Moon, "Dünkü ilk adımdı ve bence iyi bir başlangıç yaptık" dedi.

    Güney Koreli lider "Bundan sonra atmamız gereken adım Kuzey Kore'yi nükleer silahlarını yok etmesi için yapılacak görüşmelere katılmaya getirmek. Bu bizim asla vazgeçmeyeceğimiz temel duruşumuz"  ifadelerini kullandı.

    'BİR ZİRVE İÇİN BELİRLİ SONUÇLAR GARANTİ EDİLMELİ'

    Avrupa Birliği Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
    AA / Dursun Aydemir
    AB'den Güney Kore-Kuzey Kore görüşmelerine destek
    Moon 'doğru şartların' oluşması halinde Kuzey Kore lideri Kim ile birlikte 'herhangi bir zamanda' bir zirveye katılabileceğini de belirtti.

    Moon "Ancak bu, (görüşme) sadece görüşmek için olmamalı. Bir zirve yapmak için doğru şartlar yaratılmalı ve belirli sonuçlar garanti edilmeli" diye konuştu.

    'ABD İLE FİKİR AYRILIĞIMIZ YOK'

    Kuzey Kore delegasyonunun başındaki Ri Son Gwon ile Güney Koreli mevkidaşı Cho Myoung-gyon
    © REUTERS/ Yonhap
    Kuzey ve Güney Kore sınırdaki gerginliği azaltmak için askeri düzeyde görüşecek
    Güney Kore Devlet Başkanı uzun süredir yasaklı silah programı ABD'nin yanı sıra uluslararası toplumu kaygılandıran Kuzey Kore'yi görüşme masasına getirmek için ilişki kurulmasını savunuyordu ancak ABD görüşmelerin yapılması için Pyongyang'ın önce nükleer silah denemelerini durdurmasını istiyordu.

    Kuzey Kore konusunda "ABD ile fikir ayrılığımız yok" diyen Moon güvenlik konusunda ortak bir anlayışa sahip olduklarını, birlikte çalıştıklarını ve hem ABD'nin hem de Güney Kore'nin Kuzey'in nükleer silah ve balistik füzeleriyle tehdit edildiğini ifade etti.

    'ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ KUZEY KORE, TANSİYON DAHA DA YÜKSELMEDEN DİYALOĞA GEÇTİ'

    Pyongyang'a uygulanan yaptırımların amacının Kuzey'i görüşme masasına getirme amacı taşıdığını işaret eden Moon "Daha güçlü yaptırımlar ve baskılar tansiyonu daha da yükseltebilir ve kaza eseri silahlı çatışmalara neden olabilir" dedi.

    Moon "Şükürler olsun ki Kuzey Kore tansiyon daha da yükselmeden diyaloğa geçti" ifadelerine yer verdi.

    'TRUMP BÜYÜK BİR ÖVGÜYÜ HAK EDİYOR'

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Carlos Barria
    Trump: Seul ile Pyongyang arasındaki diyaloğu destekliyorum
    Seul'un şu aşamada Kuzey'e uygulanan mevcut yaptırımları tek taraflı olarak kaldırma planı olmadığını belirten Moon, ABD Başkanı Donald Trump'a da  Kuzey ve Güney arasındaki görüşmelerdeki rolünden dolayı teşekkür etti.

    Moon "Bence (ABD Başkanı Donald) Trump, Kuzey-Güney Kore arası görüşmelerin gerçekleşmesine neden olduğu için büyük bir övgüyü hak ediyor. Minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Bu (görüşmeler), ABD öncülüğündeki yaptırım ve baskının bir sonucu olabilir" ifadelerini kullandı.

    ​Daha önce Kuzey Kore lideri Kim ile birbirlerinin ülkelerini yok etmeyi içeren hakaretamiz sözlerle atışan ABD Başkanı Trump hafta sonu Twitter'daki mesajında "Eğer ben dahil olmasaydım şu anda Olimpiyatlar'ı konuşmayacaklardı, konuşma olmayacaktı" demişti.

    Trump daha sonra iki Kore arasındaki 'yüzde 100' desteklediğini ifade ederek kendisinin de Kim ile görüşebileceğini belirtmişti.

    'EĞER KUZEY KORE KONUYU ÇÖZMEDE SAMİMİYET GÖSTERMEZSE ULUSLARARASI TOPLUM GÜÇLÜ YAPTIRIMLARI SÜRDÜRÜR'

    Kuzey Kore, Güney Kore'deki olimpiyatlara katılacak
    © REUTERS/ Kim Hong-Ji
    2 yıl sonra ilk üst düzey görüşme: Kuzey Kore, Güney Kore'deki Kış Olimpiyat Oyunları'na katılacak
    ABD görüşmeleri hoşnutlukla karşılasa da Olimpiyatlar'a katılımın Pyongyang yönetimini izole etme çabalarına zarar vermemesi gerektiğini vurgulamıştı.

    Bu noktanın da altını çizen Moon "Görüşmelerin tek yanıt olduğunu söyleyemeyiz. Eğer Kuzey Kore yeniden provokasyonlara girişirse veya konuu çözme konusunda samimiyet göstermezse uluslararası toplum güçlü baskı ve yaptırımları sürdürür" dedi.

    ​Moon ayrıca Kuzey Kore ile 'yakın zamanlı bir birleşme istemediğini ancak uzun dönemli barış için bir atmosfer yaratmak istediğini' de söyledi.

    JAPONYA HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: KUZEY KORE POLİTİKASINI DEĞİŞTİRENE KADAR AZAMİ BASKI POLİTİKAMIZDA DEĞİŞİKLİK YOK

    Japonya hükümet sözcüsü Yoşihide Suga da yaptığı son açıklamada Pyongyang'ın Olimpiyatlar'a katılma isteğine 'yüksek değer' verdiklerini söylese de "Ancak Kuzey Kore politikasını değiştirene kadar, ABD ve Güney Kore ile yakın iş birliğiyle, Çin ile Rusya'nın da katılımıyla, bu ülkeye yönelik azami baskı uygulanması politikamızda bir değişiklik yok" dedi.

    2. DÜNYA SAVAŞI SONRASI OLİMPİYAT TARİHİNDE BİR İLK

    Kuzey Koreli atletler planlandığı gibi Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'na katılırsa bu 2. Dünya Savaşı sonrası Olimpiyat tarihinde bir ilk olacak.

    Teknik olarak hala savaş halinde olan bir ülke bu tarihten beri ilk kez  'düşmanı' olan bir ülkeden sporcuları ağırlayacak.

    1950-53 yılları arasında gerçekleşen Kore Savaşı sonunda barış anlaşması yerine ateşkes imzalandığı için Kuzey ve Güney Kore hala teknik olarak savaş halinde sayılıyor.

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    Etiketler:
    Görüşme, Yaptırım, Balistik füze, Nükleer, 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları, Moon Jae-in, Donald Trump, Kim Jong-un, Yoşihide Suga, Japonya, Güney Kore, Kuzey Kore, ABD
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