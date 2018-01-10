Trump, Kuzey Kore ile 'uygun şartlar altında' görüşmeye açık

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in ofisinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore ile 'uygun zamanda, doğru koşullar altında' görüşmeye açık olduğunu aktardığı belirtildi.

Moon'un ABD'li mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından Mavi Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Moon'a Kuzey Kore ile görüşmeye açık olduğunu söylediği bildirildi.

Buna göre, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında 2 yıl sonra ilk kez gerçekleşen görüşmelerin ardından Trump, iki ülke görüşmeleri sürdüğü sürece askeri faaliyetlerde bulunulmayacağını da kaydetti.

'PENCE'İN OLİMPİYAT ADIMI, KUZEY KORE'YE AÇIK BİR SİNYAL'

Öte yandan, gelecek ay Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde düzenlenecek olan 2018 Kış Olimpiyatları'na katılacak ABD'li heyete, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in önderlik edeceği açıklandı. AFP'ye konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Pence'in bu adımının 'ABD'nin Kore yarımadasındaki varlığını pekiştirme amacı taşıdığını ve Kuzey Kore rejimine açık bir sinyal olduğunu' söyledi.