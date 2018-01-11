'Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri, kromozom sorunlarına yol açıyor'

Kuzey Kore’nin Kilju bölgesindeki Punggye-ri Nükleer Test Alanı yakınlarında yaşayan ve Güney Kore’ye taşınan iki kişide Hiroşima’ya atılan atom bombasının yol açtığına benzer kromozom sorunlarına rastlandığı belirtildi.

Japon The Mainichi gazetesinin aktardığına göre, Güney Koreli araştırmacıların topladığı veriler üzerinde inceleme yapan Japon uzmanlar, daha önce Kuzey Kore’nin nükleer denemelerini yaptığı Punggye-ri Nükleer Test Alanı yakınlarında yaşayan ve daha sonra Güney Kore’ye giden iki kişide Hiroşima’ya atılan atom bombasının yol açtığına benzer kromozon sorunlarına rastladı.

Kişilerden birinde 394 millisievert radyasyon maruziyeti olduğu saptandı. Uzmanlar, bu durumun nedeninin Kuzey Kore’nin nükleer denemeleri olabileceğini ifade etti. Bu radyasyon düzeyinin Hiroşima’daki atom bombasının 1.6 kilometre uzalıkta ilk aşamada yarattığı radyasyon etkisine benzer olduğu aktarıldı.

Nitekim son yıllarda bölgede nükleer denemelerden kaynaklı rahatsızlıklardan dolayı sağlık sorunlarından şikayet edenlerin ve bölgede konuyla ilgili bir soruşturma başlatılmasını isteyenlerin sayısı da arttı.