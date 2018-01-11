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    Emekli Yakuza lideri Şigeharu Şirai

    Emekli Yakuza liderini sosyal medyaya konulan dövme fotoğrafları yakalattı

    © REUTERS/
    Asya & Pasifik
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    Japonya'da 15 yıldır bir cinayet nedeniyle aranan emekli Yakuza lideri Tayland'da emekli hayatı yaşarken yakalandı. Eski Yakuza liderini Facebook'a başkasının koyduğu fotoğrafları yakalattı.

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    © AFP 2018/
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    Emekli Yakuza lideri Şigeharu Şirai dövmeleri ve kesik serçe parmağının yer aldığı fotoğrafların sosyal medyada yayılmasının ardından Tayland'da yakalandı.

    15 YILLIK KAÇAK HAYATI SONLANDI

    Lopburi kentinde SWAT ekibi tarafından alışverişe çıktığı sırada yakalanan 74 yaşındaki eski Yakuza liderinin yaklaşık 15 yıl süren kaçak hayatı da böylece sonlanmış oldu.

    Japonya'nın en büyük Yakuza çetesi Yamaguchi-gumi'nin alt kollarından Kodokai'nin eski lideri olan Şirai rakip bir çetenin üyesini öldürdüğü suçlamasıyla 2003'ten beri aranıyordu.

    Şirai ülkede olduğu süre boyunca Taylandlı bir kadınla da evlenmişti. Ülkede özellikle dikkat çekmemeye çalışan Şirai'nin yılda 2-3 kez ülkeye gelen bir Japondan para aldığı belirtildi.

    FACEBOOK'A KONULAN FOTOĞRAFLARI YAKALATTI

    Eski çete liderini yakalatan Taylandlı bir kişinin Şirai'yi yol kenarında diğer emeklilerle birlikte dama oynadığı sırada çektiği fotoğrafları oldu.

    Yakuza üyelerine özgü dövmelerin ve kesik serçe parmağının belli olduğu bir dizi fotoğraf Facebook'ta 10.000'den fazla kez paylaşılınca Japon polisinin dikkatini çekti.

    Japon polisi de Taylandlı meslektaşlarını durumdan haberdar etti.

    CİNAYETİ İTİRAF ETMEDİ

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    © AP Photo/ Eugene Hoshiko
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    2005'te Japonya'dan Tayland'a kaçtığı belirlenen Şirai Tayland'da vize ve pasaport kurallarını ihlal etmekten gözaltında tutuluyor. 

    Gözaltında cinayeti itiraf etmeyen Şirai'nin yargılanmak üzere ülkesine iade edileceği açıklandı.

    Tayland polis sözcüsü "Şüpheli cinayeti itiraf etmedi ancak kurbanın kendisine periyodik olarak zorbalık yaptığını kabul etti" dedi.

    Japonya genelinde toplamda 60.000 üyesi olduğu sanılan Yakuzalar yasa dışı değil. Ancak çete üyeleri kazançlarını kumar, seks işçiliği ve uyuşturucu ticareti gibi yasa dışı işlerden sağlıyor.

    Dövmeleri ile tanınan Yakuza üyeleri bir hata yaptıklarında özür olarak parmaklarının bir kısmını kesiyor.

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    Etiketler:
    Yakuza, Cinayet, Gözaltı, Şigeharu Şirai, Tayland, Japonya
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