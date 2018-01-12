Pakistan Trump'ın açıklamalarına tepkili: İhanet hissi uyandırdı

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, General Bajva ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Orgeneral Joseph Votel telefonda görüşerek, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri ele aldı.
'YARDIMLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ İSTEMİYORUZ'
Görüşmede Bajva, ABD'nin, geçen hafta Pakistan'a yapacağı 900 milyon dolarlık askeri yardımları askıya alma kararına değinerek, "Biz bu yardımların yeniden gözden geçirilmesini istemiyoruz, sadece teröre karşı mücadelede verdiğimiz katkıların onurlu bir şekilde kabul görmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
'ABD YARDIMI OLMADAN DA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'
Bajva, Pakistan'ın teröre karşı mücadelesine devam edeceğinin altını çizerek, "Pakistan terörle mücadelesine, ABD yardımı olmadan da devam edecek" dedi.
'GERGİNLİK GEÇİCİ'
Açıklamada, ABD'nin, Pakistan'ın terörle mücadelesine verdiği öneme dikkati çeken Votel'in görüşmede ayrıca ABD ile Pakistan arasındaki gerginliğin geçici olacağını ümit ettiğine ilişkin sözlerine yer verildi.
TRUMP'IN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI
Trump, 1 Ocak'ta Twitter hesabından, ABD'nin son 15 yılda Pakistan'a 33 milyar dolar yardım yaptığını belirterek, "Onlar ise liderlerimizin aptal olduğunu düşünerek bize yalanlar ve hilekarlıktan başka bir şey vermediler. Afganistan'da peşinde olduğumuz teröristlere güvenli bölge sağlıyorlar. Artık yok" paylaşımında bulunmuştu.
Trump yönetimi, ocak ayı başında Pakistan'a yapacağı 900 milyon dolardan fazla askeri yardımı, İslamabad yönetiminin "Afgan Talibanı ve Hakkani grubuna yönelik gerekli adımları atıncaya kadar" askıya aldığını açıklamıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)