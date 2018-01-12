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    Pakistan halkı ABD'ye tepkili

    Pakistan Trump'ın açıklamalarına tepkili: İhanet hissi uyandırdı

    © REUTERS/ Fayaz Aziz
    Asya & Pasifik
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    Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı General Kamar Cavid Bajva, "ABD yönetiminin Pakistan'ı hedef alan açıklamaları tüm Pakistan halkında ihanete uğramış hissi uyandırdı" dedi.

    Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, General Bajva ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Orgeneral Joseph Votel telefonda görüşerek, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri ele aldı.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları Pakistan'da protesto edildi
    © AP Photo/ Ferit Han
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan'ı hedef alan açıklamasının ardından iki ülke arasındaki ilk resmi temas olan görüşmede Bajva, Pakistan'ın terörle mücadelede kararlı olduğu mesajını verdi.

    'YARDIMLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ İSTEMİYORUZ'

    Görüşmede Bajva, ABD'nin, geçen hafta Pakistan'a yapacağı 900 milyon dolarlık askeri yardımları askıya alma kararına değinerek, "Biz bu yardımların yeniden gözden geçirilmesini istemiyoruz, sadece teröre karşı mücadelede verdiğimiz katkıların onurlu bir şekilde kabul görmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
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    İki ülke arasındaki uzun yıllardır devam eden iş birliğine vurgu yapan Bajva, "ABD yönetiminin Pakistan'ı hedef alan açıklamaları tüm Pakistan halkında ihanete uğramış hissi uyandırdı" şeklinde konuştu.

    'ABD YARDIMI OLMADAN DA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'

    Bajva, Pakistan'ın teröre karşı mücadelesine devam edeceğinin altını çizerek, "Pakistan terörle mücadelesine, ABD yardımı olmadan da devam edecek" dedi.

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    © REUTERS/ Faisal Mahmood
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    Görüşmede, Votel'in, ABD'nin Pakistan'a yapacağı ancak askıya aldığı askeri yardımlara ilişkin Bajva'ya bilgi verdiği bildirildi.

    'GERGİNLİK GEÇİCİ'

    Açıklamada, ABD'nin, Pakistan'ın terörle mücadelesine verdiği öneme dikkati çeken Votel'in görüşmede ayrıca ABD ile Pakistan arasındaki gerginliğin geçici olacağını ümit ettiğine ilişkin sözlerine yer verildi.

    TRUMP'IN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI

    Trump, 1 Ocak'ta Twitter hesabından, ABD'nin son 15 yılda Pakistan'a 33 milyar dolar yardım yaptığını belirterek, "Onlar ise liderlerimizin aptal olduğunu düşünerek bize yalanlar ve hilekarlıktan başka bir şey vermediler. Afganistan'da peşinde olduğumuz teröristlere güvenli bölge sağlıyorlar. Artık yok" paylaşımında bulunmuştu.

    Pakistan Dışişleri Bakanı Khawaja Asıf
    © AP Photo/ Anjum Naveed
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    ABD Başkanı'nın suçlamalarının asılsız olduğunu dile getiren Pakistan Dışişleri Bakanı Asıf, "Ülkemizin itibarını daha fazla pazarlık konusu yapmayacağız" diyerek Trump'ın suçlamalarına tepki göstermişti.

    Trump yönetimi, ocak ayı başında Pakistan'a yapacağı 900 milyon dolardan fazla askeri yardımı, İslamabad yönetiminin "Afgan Talibanı ve Hakkani grubuna yönelik gerekli adımları atıncaya kadar" askıya aldığını açıklamıştı.

    Etiketler:
    Kamar Cavid Bajva, Donald Trump, Pakistan, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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