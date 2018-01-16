İsrail'den Hindistan'a: Yeni bir çağ başlıyor

Hindistan ve İsrail arasında savunma, teknoloji, enerji, havacılık, güvenlik ve tarım alanlarında anlaşmalar imzalandı. İsrail Başbakanı Netanyahu, iki ülke arasında yeni bir çağ başladığını söyledi.

Hindistan'ı ziyaret eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Başbakan Narendra Modi başkent Yeni Delhi'de bir araya gelerek ikili ilişkilerin geliştirilmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini açıkladı.

Modi, İsrailli savunma şirketlerinin ülkesinde yatırım yapmasını istediğini ifade ederek, iki ülkenin ortaklıklarını geliştirmesi gerektiğini söyledi.

From the ceremonial welcome for PM @netanyahu this morning. pic.twitter.com/aezmpx34cO — Narendra Modi (@narendramodi) 15 Ocak 2018

​Netanhayu, iki ülkenin, vatandaşlarının yaşam standartlarını yükseltmek için birlikte çalışma konusunda istekli olduklarını belirtti.

Toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamada, her iki tarafın 5 yıllık ortak çalışma planı üzerine yoğunlaştıkları ifade edildi.

We are ushering today a new era in relations between Israel and India. We've had diplomatic relations for 25 years but something different is happening now because of your leadership, Prime Minister @narendramodi, and because of our partnership. pic.twitter.com/OLbcHHQCA7 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 15 Ocak 2018

​Şalom gazetesinin aktardığına göre de Netanyahu şunları söyledi: "İsrail ile Hindistan arasında yeni bir çağın başlangıcı aslında Modi’nin İsrail’i ziyaret etmesiyle başlamıştır. O günden bu yana her iki taraf da işbirliğini daha da ileri götürmek için büyük bir arzu ile çalışmakta. Ben ve eşimin Hindistan’ı ziyareti ile devam eden bu işbirliği daha da güçlenecek, her iki ülkeye refah, zenginlik ve barış getirecektir. Bu aramızda yeni bir çağın başlangıcıdır."