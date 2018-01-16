Kuzey Kore için Vancouver'de toplanıp Rusya ile Çin'i çağırmadılar

Kore Savaşı'nda ABD ile birlikte çarpışmış 20 ülke, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarıyla ilgili sorunu görüşmek için Vancouver'de toplandı. Rusya ile Çin davet edilmedikleri toplantıya tepki gösterdi: Temsiliyetten yoksun, gayrimeşru, ters tepip yıkıcı etki yaratacak.

Kanada'nın Vancouver kentinde ABD ve Kanada dışişleri bakanlarının evsahipliğinde bugün düzenlenen toplantıya Türkiye de davet edildi. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor.

Diplomatik yollardan Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasının ele alındığı Vancouver toplantısı ile ilgili ilkin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'ters teperek yıkıcı etki yaratacağı' uyarısını yaptı. Ardından Çin Dışişleri Sözcüsü Lu Kang, Rusya ile tümüyle hemfikir olduklarını açıkladı.

PEKİN'DEN LAVROV'A YÜKSEK TAKDİR

Lu, pazartesi günü Rus diplomasisinin 2017 bilançosunu açıklayan Lavrov'un Çin ile Rusya'nın dünya sahnesindeki işbirliği hakkında yaptığı değerlendirmeleri yüksek takdirle karşıladıkları ve onayladıklarını belirtti.

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Çin Dışişleri Sözcüsü, iki ülkenin, kapsamlı stratejik ortaklık ilişkileri yürüttüğüne, uluslararası sorunlara BM tüzüğünün temel ilkeleri ve maddelerine uyarak çare aradığına, BRICS, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Kuşak-Yol inisiyatifi ve Avrasya Ekonomik Birliği'nde aktif işbirliği yaptığına dikkat çekti. 2018 yılında Rusya ile el ele vererek, bölgesel ve küresel istikrar, refah ve kalkınmanın korunması için daha önemli katkı sağlayacaklarını, böylece yeni tip uluslararası ilişki ve insanoğlunun ortak kader topluluğunu oluşturacaklarını sözlerine ekledi.

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Çinli sözcü, Pyonyang yönetimiyle en yakın ilişkiye sahip iki ülke olan Çin ile Rusya'yı çağırmaksızın düzenlenen Kuzey Kore toplantısına ise ''Temsiliyetten ve yasal değerden yoksun, gayrimeşru, dolayısıyla etkisiz'' eleştirisini getirdi. Soğuk Savaş zihniyetine saplanıp kalmış tarafların düzenlediği bu türden toplantılara Çin'in oldum olası karşı çıktığını belirten Lu, ''Kore Yarımadası'ndaki nükleer soruna siyasi çözüm isteyen en önemli taraflar çağrılmış değil'' vurgusu yaptı. Rus bakan gibi Çinli sözcü de kendilerine ''Vancouver toplantısının müzakere kısmı bittikten sonra temsilcilerinizi gönderip varılan anlaşmaları öğrenebilirsiniz'' mesajı gönderildiğini aktardı.

'KUZEY KORE SORUNU İLE ALAKASIZ ÜLKELER'

Lavrov, 1950-53 Kore Savaşı'nda ABD ile aynı koalisyonda yer alan ülkelerle toplantı düzenlendiğine dikkat çekip ''Bunu duyduğumuzda biz de kendimize 'Bununla ne amaçlanmaktadır, niye bu katılımcılar seçilmiştir' diye sorduk'' demişti. Listede Yunanistan, Belçika, Kolombiya ve Lüksemburg gibi 'alakasız' ülkeler olduğunu ifade edip ''Bu ülkelerin bugünkü Kore Yarımadası sorununu çözme çabalarıyla ne ilgileri var'' diye sormuştu.