Kuzey Kore: Bunlar hep Trump'ın delilik krizleri

Kuzey Kore'nin resmi yayın organı, ABD Başkanı'nı 'psikopat' diye niteledi. Trump'ın 'benim nükleer düğmem seninkinden daha büyük' tweeti için ''Yeni yılda geçirdiği delilik krizi, bir kaybedenin içler acısı zihinsel durumunu gösteriyor'' yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Ocak'ta nükleer silahlı Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un'a hitaben attığı 'benim düğmem seninkinden daha büyük' tweeti üzerinden süz düellosu tırmanıyor. Kuzey Kore'de iktidar partisinin resmi gazetesi Rodong Sinmun, Trump'ın tweetiyle ilgili yayımladığı yorumda ABD Başkanı'nı 'psikopat' diye niteledi.

'BİZİ DİNLEMEDİ, BÖYLE OLDU'

Trump'ın 'zırdeli' olduğu ve 'delilik krizleri' geçirdiği öne sürülen makalede ''Trump'ın yeni yılda geçirdiği kriz, bir kaybedenin içler acısı zihinsel durumunu gösteriyor; tüm bunlar Kuzey Kore halkı ve ordusunun onu teşvik ettiği tavsiyelere uymamaktan'' denildi.

Daha önce Trump Twitter'dan şu mesajı paylaşmıştı:

"Kuzey Kore lideri Kim Jong Un 'Nükleer düğme masamda' dedi. O bitik ve açlık çeken rejiminden biri lütfen kendisine söylesin: Benim de bir Nükleer Düğmem var ama onunkinden daha büyük ve daha güçlü. Ayrıca benim Düğmem çalışıyor!"

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Ocak 2018

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