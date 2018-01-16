Japonya tüm ülkeleri Kuzey Kore ile diplomatik ilişkileri koparmaya çağırdı

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, tüm ülkeleri Kuzey Kore ile diplomatik ilişkileri koparmaya ve Kuzey Koreli çalışanları sınır dışı etmeye çağırdı.

Kono, Kanada’nın Vancouver kentinde düzenlenen görüşmede, “Kuzey Kore’nin diyaloga dahil olması, yaptırımların çalıştığının kanıtı olarak yorumlanabilir. Şimdi, tüm ülkelerin BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına bağlılığını yenilemenin zamanı. Bu, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilere son vermeyi ve Kuzey Koreli çalışanları sınır dışı etmeyi de kapsayabilir” diye konuştu.

Koreli taraflar arasındaki görüşmelerinin yeniden başlatıldığını ama şu ana kadar, nükleer ve balistik füze programlarının sonlandırılması yönünde hiçbir ilerlemenin kaydedilmediğini dile getiren Japon bakan, “Kuzey Kore’nin politikasını silahsızlandırma yönünde değiştirmesi için hep birlikte baskıyı maksimum artırmalıyız” dedi.