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    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un başkent Pyongyang'daki Öğretmen Okulu'nu ziyaret etti

    Kuzey Kore'den, Güney Kore'deki Olimpiyatlar'a 230 kişilik ponpon kız ekibini gönderme teklifi

    © REUTERS/ KCNA
    Asya & Pasifik
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    Kuzey Kore'nin şubatta Güney Kore'de yapılacak PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılımı konusundaki ayrıntılar üzerinde tarafların görüşmeleri sürüyor. Kuzey Kore son olarak Olimpiyatlar'a 230 kişilik ponpon kız ekibini göndermeyi, delegasyonunun ulaşımının kara yoluyla yapılmasını ve marttaki Paralimpik Oyunlar'a heyet göndermeyi teklif etti.

    Kuzey Kore- Güney Kore
    © REUTERS/
    Kuzey Kore ve Güney Kore bu kez kız grubu Moranbong'ı görüştü
    Kuzey ve Güney Kore'den yetkililer 9-25 Şubat PyeongChang Kış Olimpiyatları'na Pyongyang'ın katılımı konusundaki ayrıntıları belirlemek için çalışma grubu toplantılarını sürdürüyor.

    İki ülke arasındaki Sınırdan Arındırılmış Bölge'deki (DMZ) Panmunjom köyünde bir araya gelen taraflar 10 gün içinde 3. kez toplandı.

    Güney Kore Birleştirme bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sabah saatlerindeki görüşmede Kuzey Kore'nin Olimpiyatlar'a göndereceği sporcu kafilesi konusundaki ayrıntılar, ponpon kız ekibinin ve tekvando gösteri takımının boyutları ele alındı.

    KUZEY KORE, OLİMPİYAT DELEGASYONUNUN KARA YOLUNU KULLANMASINI İSTEDİ

    Kuzey Kore toplantıda bir dizi yeni öneri sundu.

    Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono
    © REUTERS/ Ben Nelms
    Japonya tüm ülkeleri Kuzey Kore ile diplomatik ilişkileri koparmaya çağırdı
    Buna göre Pyongyang, Olimpiyatlar'a 230 kişilik bir ponpon kız ekibini göndermeyi ayrıca Olimpiyat delegasyonunun Güney Kore'ye ulaşımının kara yoluyla yapılmasını teklif etti.

    Zira Yonhap deniz yoluyla ulaşımın Güney Kore'nin Kuzey'e yönelik tek taraflı yaptırımlarını ihlal edeceğini çünkü bu yaptırımlar çerçevesinde son 1 yıl içinde Kuzey'e girmiş olan hiçbir geminin Güney Kore'ye girişine izin verilmediğini aktardı.

    'DAHA İYİ İLİŞKİLERİN OLACAĞI DÖNEMİN AÇILMASINI UMUYORUZ'

    Kuzey Kore'nin baş delegesi Jon Jong-su toplantının başında yaptığı açılamada "İki Kore arasındaki ilişkiler neredeyse 10 yıldır gergindi. Daha iyi ilişkinlerin olacağı bir dönemin açılmasını umuyoruz" dedi

    Güney Kore'nin baş delegesi ve Birleştirme Bakanı Yardımcısı Chun Hae-sung da tarafların çabaları sonucu Olimpiyatlar'ın bir 'barış etkinliği' olmasını ve bozulmuş ilişkilerin düzelmesini umduğunu söyledi.

    Kuzey Kore'nin baş delegesi Jon Jong-su- Güney Kore'nin baş delegesi Birleştirme Bakanı Yardımcısı Chun Hae-sung
    © AP Photo/ Güney Kore Birleştirme Bakanlığı
    Kuzey Kore'nin baş delegesi Jon Jong-su- Güney Kore'nin baş delegesi Birleştirme Bakanı Yardımcısı Chun Hae-sung

    KUZEY KORE'DEN MARTTAKİ PARALİMPİK OYUNLARA DA HEYET GÖNDERMEYİ TALEP ETTİ

    Kuzey Kore, Güney Kore'deki olimpiyatlara katılacak
    © REUTERS/ Kim Hong-Ji
    2 yıl sonra ilk üst düzey görüşme: Kuzey Kore, Güney Kore'deki Kış Olimpiyat Oyunları'na katılacak
    Bakanlık ayrıca Pyongyang'ın 9-18 Mart'ta yapılması planlanan PyeongChang Paralimpik Oyunlar'ına da delegasyon gönderme teklifinde bulunduğunu duyurdu.

    Tarafların görüşmelerde ayrıca Kuzey Kore'deki Kumgang Dağı'nda ortak bir kültürel etkinlik yapılması ve Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Masikryong Kayak Merkezi'nin kullanılması olasılığını da ele aldığı belirtildi.

    Kuzey Kore geçen hafta Olimpiyatlar'a delegasyon göndermeyi kabul etmişti. Taraflar daha önceki görüşmelerde Kuzey Kore'nin göndereceği delegasyonda 80 orkestra mensubu ve 60 şarkıcı ve dansçının olmasında ayrıca 140 kişilik bu ekibin başkent Seul ile bir diğer kentte daha konser düzenlemelerinde anlaşmıştı.

    Görüşmeler bugün devam edecek.  Görüşmelerde açılış seremonisinde birlikte yürünmesi ve ortak kadın buz hokeyi takımı kurma gibi kritik konular da ele alınacak.

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    Etiketler:
    Ponpon kız, 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları, Jon Jong-su, Chun Hae-Sung, Güney Kore, Kuzey Kore
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