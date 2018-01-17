Pakistan Talibanı'nın kitabı yazıldı, Butto suikastı üstlenildi

Eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto suikastını ilk kez Pakistan Talibanı üstlendi. Tehrik-i Taliban Pakistan (TTB) liderlerinden Ebu Mansur Asım Mufti Nur Veli'nin yazdığı bir kitapta Butto suikastını TTP'nin düzenlediğine dair anlatımlar var.

Book written by Abu Mansoor claims bomber Bilal first fired at #PPP leader with his #pistol and later detonated his #explosive jackethttps://t.co/NIcQaLtpZL — Daily Times (@dailytimespak) 15 Ocak 2018

Eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun 27 Aralık 2007'de Bilal adında 15 yaşındaki intihar bombacısı tarafından öldürülmesinin üzerinden 10 yılı aşkın zaman geçerken Pakistan Talibanı ilk kez suikastın sorumluluğunu üstlendi. Tehrik-i Taliban Pakistan (TTB) liderlerinden Ebu Mansur Asım Mufti Nur Veli'nin yazdığı 'İngiliz Sömürüsünden ABD Emperyalizmine Güney Veziristan'da Meshud İnkılabı' isimli kitapta, Butto suikastına dair bir itiraf da yer aldı.

​'İKİ CANLI BOMBADAN BİRİ KAÇTI'

TTB'nin Butto suikastı için Bilal ve İkramullah isimli iki canlı bomba görevlendirdiğini iddia eden kitaba göre Bilal önce Butto'ya ateş açtı, ardından üzerindeki bombayı patlattı, İkramullah ise olay yerinden kaçtı ve hala yakalanmadı.

'ÖNCE KARAÇİ'DE SALDIRDILAR'

TTP'nin bütün geçmişini anlatmaya yönelik 558 sayfalık kitapta Butto ile ilgili bir iddia daha var. 2008 yılındaki seçimlerde aday olmak için sürgünden Pakistan'a dönen Butto'nun konvoyuna 28 Ekim 2007'de Karaçi'de düzenlenen ve 180'den fazla kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırının da eski TTP lideri Beytullah Meshud'un emriyle düzenlendiği öne sürülüyor. Karaçi saldırısında hükümetin hiçbir güvenlik önlemi almadığına da dikkat çekiliyor.

BABASINI ASKERİ DİKTATÖR ASTI

Pakistan'ın ilk kadın başbakanı, 'Müslüman bir ülkeyi yöneten ilk kadın' olan Benazir Butto, 27 Aralık 2007'de Ravalpindi şehrinde seçim mitingi sonrası uğradığı suikastta hayatını kaybetmişti. Butto, Pakistan'ın demokratik yollardan seçilen ilk başbakanı Zülfikâr Ali Butto'nun kızıydı. Ama Baba Butto, askeri darbe yapan General Ziya ül Hak tarafından asılarak öldürüldü.

3. KEZ BAŞBAKANLIĞA SOYUNMUŞTU

Batı'nın desteklediği Benazir Butto ise 1990'larda iki kere başbakan seçildi. Hakkında çok ağır yolsuzluk suçlamaları bulunan ve hiçbir zaman ordunun güvenini kazanamayan Butto'nun ölümü, üçüncü kez başbakan çalıştığı sırada gerçekleşti. Suikastın ardından geniş çaplı protestolar patlak verdi.

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Annesinin ölümü üzerine Pakistan Halk Partisi Eşbaşkanı olan Bilalval Butto, geçen ay bir TV röportajında, suikastın arkasında, Ziya ül Hak gibi askeri darbeyle başa gelmiş eski Devlet Başkanı Pervez Müşerref'in olduğunu iddia etti.

MÜŞERREF'E GÖRE TALİBAN'IN İŞİ

Müşerref ise Butto'nun suçlamalarını reddederek kurulu düzenin egemen güçlerinin suikast düzenlemesi için Taliban ile bağlantı kurmuş olabileceğinden söz edip ''Çünkü toplum o zaman dini hatlar üzerinde kutuplaşmıştı'' dedi.

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Diğer yandan Butto davasında Müşerref'e cinayet için komplo kurmak ve cinayete azmettirmek suçlamaları yöneltilmişti. Savcılar, Müşerref'in, Butto'yu, 8 yıllık sürgüne son vermesinden 3 hafta önce, 25 Eylül'de aradığına dikkat çekti. Orada bulunan iki tanığa göre Butto, telefonu kapayınca, "Müşerref, beni tehdit etti. Bana 'geri gelme, dönersen olacaklardan sorumlu değilim' dedi" sözlerini sarf etti.

TTP KURUCUSU 'KADIN ÖLDÜRMEYİZ' DEMİŞTİ

TTP'nin kurucusu ve eski lideri Beytullah Meshud'dan, geçmişte, kadınları öldürmenin Peştun geleneklerine aykırı olduğu, Butto suikastıyla alakalarının olmadığına dair açıklamalar gelmişti.