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    Hawaii-Honolulu

    Hawaii'deki hatalı füze saldırısı alarmının geç düzeltilmesinin sebebi belli oldu: Vali, Twitter şifresini unutmuş

    © AFP 2018/ EUGENE TANNER
    Asya & Pasifik
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    Hawaii'de 13 Ocak'ta Kuzey Kore'den balistik füze atıldığı yönünde yapılan ve halkı paniğe sevk eden alarmın kısa sürede düzeltilememesinin nedeni belli oldu. Hawaii Valisi David Ige Twitter hesabının şifresini unuttuğu için hatalı alarmı kısa süre içinde düzeltemediğini açıkladı.

    Hawaii
    © AP Photo/ Audrey McAvoy
    Hawaii'de yanlışlıkla balistik füze alarmı verildi
    Hawaii Valisi Ige, bu ay başında adada yapılan balistik füze saldırısı alarmının hatalı olduğu konusunda 2 dakika içinde bilgilendirildi ancak Twitter'a girip alarmın asılsız olduğunu şifresini unuttuğu için duyuramadı.

    'TWITTER ŞİFRELERİMİ VE OTURUM AÇMAYI BİLMEDİĞİMİ İTİRAF EDİYORUM'

    Gazetecilere açıklama yapan Hawaii Valisi Ige "Twitter hesabımda oturum açmayı ve şifrelerini bilmediğimi itiraf etmek zorundayım. Yaptığım değişikliklerden biri de bu oldu. Cep telefonuma (uygulamaları) koyacağım böylece sosyal medyaya doğrudan erişimimiz olacak" dedi.

    HATANIN DÜZELTİLMESİ 38 DAKİKA SÜRMÜŞTÜ

    ​Daha önce BuzzFeed'e konuşan Vali Ige'nin İletişim Direktörü Cindy McMillan, Ige'nin sosyal medya hesaplarının valilik personeli tarafından idare edildiğini söylemişti. McMillan acil durumlar dışında hesapların personel tarafından idare edilmesinin sürdürüleceğini de belirtmişti.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve yeni geliştirilen 'Hwasong-15' kıtalararası balistik füzesi
    © REUTERS/ KCNA
    Hawaii'den sonra Japonya'da 'yanlış balistik füze alarmı'
    13 Ocak sabahı Hawaii sakinlerinin cep telefonlarına Hawaii Acil Durum Yönetimi tarafından gelen mesajda 'Hawaii'ye doğru gelen balistik füze tehdidi' olduğu belirtilmiş ve 'Bu bir tatbikat değildir" denmişti.

    CNN International'in aktardığına göre Vali Ige bu uyarının hatalı olduğu konusunda 2 dakika sonra bilgilendirildi ancak şifrelerini bilmediği için sosyal medyada bu duyuruyu düzeltemedi. 

    Hükümetin düzeltme haberini sosyal medyadan duyurması 17 dakika, Hawaii Acil Durum Yönetimi'nin alrın asılsız olduğuna ilişkin yeni bir mesajı atması ise 38 dakika sürmüştü.

    Ige o sırada yaşananları şu sözlerle anlattı: "Hem Hawaii Acil Durum Yönetimi hem de diğerlerindeki lider ekipleri bilgilendirmeye çalışıyordum. Odaklandığımız şey bunun yanlış bir alarm olduğu konusunda olabildiğince çok kişiye bilgi vermekti" dedi.

    KUZEY KORE FÜZE FIRLATIRSA SADECE 20 DAKİKALARI VAR

    Hatalı balistik füze uyarısına ise bir personelin 'yanlış düğmeye basmasının' neden olduğu açıklanmıştı.

    Vali Ige bunun tekrarlanmaması için gerekli adımların atılmakta olduğu sözünü verirken Kuzey Kore'nin olası bir füze saldırısında Hawaii'de yaşayan 1.4 milyon kişinin çarpışmadan önce sığınacak bir yer bulmak için sadece 20 dakikası bulunuyor.

    Etiketler:
    Şifre, Alarm, Balistik füze, Twitter, ABD, Kuzey Kore, Hawaii
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