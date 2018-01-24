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    Jim Mattis için Endonezya özel kuvvetler askerlerinden gösteri

    Endonezya'dan Pentagon'a 'gövde gösterisi'

    © AFP 2018/ SYLVIE LANTEAUME
    Asya & Pasifik
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    En kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülkeyi ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'e, Endonezya özel kuvvetler askerleri, kafalarını kestikleri yılanların kanını içtikleri özel bir gösteri sergiledi.

    Amerikan ordusunun kendi içinde 'efsaneleştirdiği' generallerden biri olan, deniz piyadeleri arasında 'kuduz köpek' lakabıyla anılan Jim Mattis, ABD Savunma Bakanı sıfatıyla Endonezya'ya yaptığı ziyarette, ülkenin ordusunun ilginç bir gösterisiyle karşılaştı. Mattis ile beraberindeki gazeteciler, Endonezya Genelkurmay Başkanlığı'na giderken programdaki gibi rehine kurtarma tatbikatı izlemeyi bekliyorlardı. Ancak Endonezya özel kuvvetler askerleri bambaşka bir gösteri sahneledi.

    Mattis'e birkaç metre mesafedeki platforma davul sesleri eşliğinde konuşlanan komandoların önüne getirilen torbalardan fıkır fıkır hareket eden yılanlar çıktı. Aralarında boynunu geriye atıp aniden saldırmasıyla meşhur Kral Kobra da vardı. Askerler önce vücutlarına doladıkları yılanların daha sonra kafalarını kesti ve akan kanı birbirlerine içirdi. Hızını alamayan askerlerden biri elindeki yılanı ısırarak ikiye böldü. 

    TUĞLA ŞOV

    Bundan ibaret kalmadı. Yere yatan askerlerin çıplak karnına kat kat devasa tuğlalar dizen askerler bunları balyozla parçaladı. Yere kat kat konan dev tuğlaları askerler kafalarıyla vurarak parçalara ayırdı. Askerler yerdeki kırık cam parçaları üzerinde yuvarlandı.

    GÖZLERİ BAĞLI HALDE BIÇAKLA KESİP ATEŞ EDERKEN

    Başına kukuleta geçirilerek görmesi engellenen bir askerin elindeki bıçakla arkadaşının ağzındaki salatalığı dilim dilim keserken burnunu da kesmesine ramak kaldığı gözlerden kaçmadı. Bir başka gözü bağlı asker, arkadaşının iki bacağı arasındaki balonu silahla ateş ederek patlatırken en az bir atışı kaçırdığı gözlendi, ama kimse yaralanmış gözükmüyordu.

    VE KÖPEKLER TERÖRİSTİ ISIRDI

    Üzerine beklenen rehine kurtarma tatbikatı da yapıldı. 'Mission Impossible' (Görevimiz Tehlike) filminin müziği çalarken helikopterlerden atlayan güvenlik güçlerine eşlik eden çok sayıda eğitimli köpek etrafı kapladı. Sonunda temsili saldırganı yakalayan da köpekler oldu. Tatbikatın sunucusu ''Gördüğünüz gibi köpekler teröristi ısırıyor'' dedi.

    MATTIS MEMNUN: YILAN YAKALAMA USTALARI

    'Kuduz köpek' Mattis, Devlet Başkanı Joko Widodo ile de görüştüğü üç günlük temaslarını sonlandıran askeri gösteriden memnuniyet ifade etti. Beraberindeki gazetecileri ''Ya yılanlar! Askerlerin önce onları yorduklarını, sonra yakaladıklarını fark ettiniz mi? Onları önce döverek yordular. Bir yılan çok çabuk yorulur'' diye bilgilendiren ABD Savunma Bakanı, Endonezya'dan Vietnam'a geçti.

    Etiketler:
    yılan kanı, Endonezya özel kuvvetler askerleri, Jim Mattis, Endonezya
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