ABD’nin yeni yaptırımları, Kore Yarımadası'ndaki müzakere ortamında tehlike barındırıyor

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlar uygulama kararını değerlendirdi.

Rus senatör, "Yaptırımlar ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) mutabakat sağlanması durumunda ve eğer gerçekten mevcut sorunların çözüm sürecini ilerletebilecekse geçerli olabilir. ABD'nin kararında ne birinci, ne de ikinci husustan bahsediliyor. Ayrıca söz konusu kararın Güney Kore ile Kuzey Kore arasında, şimdilik kırılgan da olsa, gelişen diyalog ortamında alınmış olması tehlikeli. Dolayısıyla yasalara aykırı olan, mantıksız ve zamansız bir karar" ifadelerini kullandı.