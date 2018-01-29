Kabil'de askeri birliğe saldırı: 5 asker öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir askeri birliğe yapılan saldırıda 5 asker hayatını kaybetti. Kabil'de son günlerde yaşanan 3. büyük saldırıyı IŞİD üstlendi.

© AFP 2018/ WAKIL KOHSAR Afgan başkentinde bombalı saldırı: En az 95 ölü, 158 yaralı

Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 04.00'te yaşanan olayda 5 silahlı saldırganın Kabil'in batısında Mareşal Fehim Askeri Akademisi'nin yanında bulunan 111. ulusal askeri birliğe girmeye çalıştığı belirtildi.

'2 İNTİHAR SALDIRGANI KENDİNİ PATLATTI, 2'Sİ ÖLDÜRÜLDÜ, BİRİ YAKALANDI'

Bakanlık sözcüsü Devlet Veziri saldırıda 5 askerin öldüğünü, 10 askerin de yaralandığını açıkladı.

Saldırının sona erdiğini kaydeden sözcü Veziri "Afgan ordu birliğine bu sabah saldırıldı. Saldırganlar birlikte güvenlik gediği açmaya çalıştı. İki intihar saldırganı kendini patlattı, ikisi güçlerimiz tarafından öldürüldü, biri ise yakalandı" dedi.

Sözcü ayrıca saldrıganlara ait bir roketatar, Kalaşnikof tüfekleri ve bir intihar yeleğinin ele geçirildiğini aktardı. SALDIRIYI IŞİD ÜSTLENDİ

© REUTERS/ Parwiz Afganistan'da Save the Children ofisine saldırı: 12 yaralı Associated Press'in aktardığına göre (AP) IŞİD açıklamasında asıl hedeflerinin Askeri Akademi olduğunu duyurdu. Geçen ekim ayında Taliban'a mensup bir intihar saldırganı Mareşal Fehim Askeri Akademisi önünde evlerine dönmekte olan 15 askeri öğrenciyi öldürmüştü. Son olay Taliban'a mensup bir intihar bombacısının cumartesi günü patlayıcı yüklü bir ambulansı kalabalık bir alanda patlarak 103 kişinin ölümüne, 235 kişinin ise yaralanmasına yol açtığı saldırının ardından yaşandı. Bir hafta önce yine Taliban'ın Kabil'deki Intercontinental Otel'ine yönelik saldırısında da çoğu yabancı ülke vatandaşı 25 kişi hayatını kaybetmişti. IŞİD propaganda sitesi Amaq üzerinden saldırıyı üstlendi.

IŞİD ise geçen çarşamba Celalabad kentinde Save the Children (Çocukları Kurtarın) örgütünün ofisine saldırı düzenlemiş, saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.