'Taliban'la barış yok, yenene dek savaş var'

Afganistan'da tırmanan saldırıların ardından, Trump, "Kimsenin bitiremediği işi biz bitireceğiz. Taliban ile barış görüşmesi yapmayı istemiyoruz'' dedi. Afgan hükümeti ''Taliban kırmızı çizgiyi aştı ve barış şansını kaybetti. Barışı savaş alanında arayacağız'' açıklamasını yaptı.

Afganistan hemen hemen her gün onlarca kişinin öldüğü saldırılara sahne olurken ABD Başkanı Donald Trump, "Kimsenin bitiremediği işi biz bitireceğiz. Taliban ile barış görüşmesi yapmayı istemiyoruz. Belki bir gün düşünebiliriz ama o güne daha çok var" dedi.

Pres. Trump on Taliban, violence in Afghanistan: "It is a whole different fight over there. They are killing people left and right. Innocent people are being killed left and right." https://t.co/qhXaZyNUOa pic.twitter.com/8YETTiQr4n — CBS News (@CBSNews) 29 Ocak 2018

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Trump Taliban'a karşı askeri zafer peşinde koşacağının işaretini verirken Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani de Taliban'ın kırmızı çizgiyi aştığına dair bir açıklama yaptı. Gani'nin sözcüsü Şah Hüseyin Murtazavi, hükümetin Taliban'la barış görüşmelerine teşvik ederken örgütün son olarak cumartesi 100'ü aşkın can alan saldırı düzenlemesinin kırmızı çizgiyi aştığını söyledi.

Sözcü Murtazavi ''Taliban kırmızı çizgiyi aştı ve barış şansını kaybetti. Barışı savaş alanında arayacağız. Onların marjinalize edilmesi gerekiyor'' dedi.

TALİBAN: ABD İLE BARIŞ GÖRÜŞMESİ İSTEMEDİK

© AFP 2018/ WAKIL KOHSAR Afgan başkentinde bombalı saldırı: En az 95 ölü, 158 yaralı

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise ''Biz zaten hiçbir zaman ABD ile barış görüşmesi yapmak istemedik ki'' karşılığını verdi. Mücahit ''Onların temel stratejisi savaş ve işgal. Bize savaş vurgusu yaparsanız mücahitlerimiz sizi çiçeklerle karşılamaz'' dedi.

Trump geçen yıl Afganistan'daki ABD askerlerini, hava saldırılarını ve diğer askeri yardımları artırma talimatı vermişti. ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley, bu ay ''Strateji işe yarıyor ve miltanları barış masasına itiyor'' dedi.

'TRUMP'IN AGRESİF STRATEJİSİNE YANIT' © REUTERS/ Parwiz Afganistan'da Save the Children ofisine saldırı: 12 yaralı

Ama ardından saldırı dalgası patlak verdi. Taliban bununla Trump'a agresif stratejisinin işe yaramayacağı mesajını verdiklerini belirtti.

Reuters'e konuşan bir Taliban üyesi de ''Trump barış istemediğini kamuoyunun gözünü boyamak için söylüyor. Onun ve ekibinin bizi barış masasına oturtmak için yapmadıkları kalmadı. Bizimle bağlantısı olan devletleri de araya soktular. Ama Kabil'deki son saldırılarla her yerde büyük saldırı düzenleme kabiliyetimize uyandılar'' dedi.

PAKİSTAN'LA KRİZ

Trump, ayrıca, Afgan Talibanı'nın üst düzey yöneticilerinin saklandığını iddia ettiği Pakistan'dan 'topraklarındaki terör gruplarına' yönelik adımlar atmasını istemişti. Pakistan ise Trump'ın 'terör gruplarına kucak açtığı' suçlamalarına tepki göstererek iddiaları yalanlamıştı. Bunun üzerine Washington İslamabad'a yapacağı 900 milyon dolardan fazla askeri yardımı 'Afgan Talibanı ve Hakkani grubuna yönelik gerekli adımları atıncaya kadar' askıya aldığını açıkladı.