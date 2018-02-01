‘Rusya, Kuzey Kore’nin nükleer deneme sahasına herkesten daha yakın’

Sputnik'e konuşan Matsegora, "Rusya, (ulusal sınırına 150 kilometre mesafede bulunan) Kuzey Kore'nin nükleer deneme sahasına ve Pyongyang'ın füzelerinin düştüğü sulara herkesten yakın bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın güvenliğinin tehdit altında olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Matsegora, ‘sistemlerin çok karmaşık' olması nedeniyle bu tür risklerin bulunduğunu söyledi. Rus diplomat, "Hiç kimse sistemlerin bir anda arızalanmayacağının garantisini veremez. Bu nedenle, Kore Yarımadası'nın nükleer sorununun çözümünü öncelikli görev olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

‘ABLUKA KUZEY KORE TARAFINDAN SAVAŞ İLANI OLARAK ALGILANACAK'

Kuzey Kore'ye petrol ve petrol ürünleri sevkiyatının kesilmesinin tam bir abluka anlamına geleceğini belirten Matsegora, Pyongyang'ın bu adımı savaş ilanı olarak algılayacağı konusunda uyardı.

Matsegora, "Petrol ve petrol ürünleri sevkiyatlarının kesilmesi, Kuzey Kore'ye karşı tam bir abluka anlamına gelecek" ifadelerini kullandı.

Rus Büyükelçi, ‘Pyongyang'ın sözcülerinin birçok kez, ablukanın, Kuzey Kore'ye tüm sonuçlarıyla birlikte bir savaş ilanı olarak algılanacağını belirttiklerini' de sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) son kararıyla uygulanan kotalara göre Kuzey Kore'ye halihazırda Çin üzerinden yılda 540 bin ton petrol, ayrıca Rusya, Çin ve diğer bazı ülkeler üzerinden 60 bin ton petrol ürünü sevkiyatı yapılabiliyor.