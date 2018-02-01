‘Rusya, Kuzey Kore’nin nükleer deneme sahasına herkesten daha yakın’

Sputnik'e konuşan Matsegora, "Rusya, (ulusal sınırına 150 kilometre mesafede bulunan) Kuzey Kore'nin nükleer deneme sahasına ve Pyongyang'ın füzelerinin düştüğü sulara herkesten yakın bulunuyor" ifadelerini kullandı.
‘ABLUKA KUZEY KORE TARAFINDAN SAVAŞ İLANI OLARAK ALGILANACAK'
Kuzey Kore'ye petrol ve petrol ürünleri sevkiyatının kesilmesinin tam bir abluka anlamına geleceğini belirten Matsegora, Pyongyang'ın bu adımı savaş ilanı olarak algılayacağı konusunda uyardı.
Matsegora, "Petrol ve petrol ürünleri sevkiyatlarının kesilmesi, Kuzey Kore'ye karşı tam bir abluka anlamına gelecek" ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) son kararıyla uygulanan kotalara göre Kuzey Kore'ye halihazırda Çin üzerinden yılda 540 bin ton petrol, ayrıca Rusya, Çin ve diğer bazı ülkeler üzerinden 60 bin ton petrol ürünü sevkiyatı yapılabiliyor.
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