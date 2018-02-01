'ABD'nin Hawaii'de yaptığı füze savunma denemesi başarısız oldu'

ABD, Hawaii adalarında Aegis Ashore Füze Savunma Sistemini karadan havaya SM-3 füzeleri ile test etti. Sistemin uçaktan fırlatılan füzeleri avlamakta başarısız olduğu iddia edildi.

ABD Füze Savunma Ajansı'nın Hawaii adalarında konuşlu balistik füze savunma sistemini test ettiği ancak sistemin uçaktan fırlatılan bir füzeyi önleyemediği iddia edildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Szöcüsü Mark Wright 'Aegis Ashore Füze Savunma Test Kompleksi'ne yerleştirilen Füze Savunma Ajansı ile ABD Donanması personelinin Hawaii'nin Kauai adasında yer alan Pasifik Füze Atış Tesisleri'nde gerçek Standart Füze (SM) 3 Block IIA füzeleriyle test atışları yaptığını' açıklamıştı.

Ancak Amerikan CNN televizyonu birden fazla savunma yetkilisine dayandırdığı haberinde Rheython savunma şirketi tarafından geliştirilmekte olan füzenin uçaklardan fırlatılan füzeleri vuramadığını öne sürdü.

A test shoot of the SM-3 Block IIA fired from an Aegis Ashore test site in Hawaii failed Wednesday: https://t.co/LV0ZNuR4IO (via @defense_news) pic.twitter.com/ih8UzjjNtO — Military Times (@MilitaryTimes) January 31, 2018

​PENTAGON AÇIKLAMA YAPMAKTAN KAÇINDI

CNN, Kuzey Kore'nin Güney Kore'deki Olimpiyatlar'a katılımı konusundaki hassasiyet ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile süregiden gerginlik nedeniyle Pentagon'un sessiz kaldığını belirtirken, ABD ordusunun testin başarısız olmasının nedenlerini araştırdığını duyurdu.

Geliştirme aşamasında olan sistemin kıtalararası balistik füzeleri önlemek için inşa edildiği, özellikle de Kuzey Kore'nin olası füze tehdidine karşı ABD'nin Pasifik'teki füze savunma sisteminin önemli bir unsuru olacağı belirtiliyor.

Aegis Ashore füze savunma sistemi daha önce Aegis gemilerinde kullanılırken bu denemenin sistemin karadan havaya atış kabiliyetini test ettiği belirtildi.

JAPONYA SİSTEMİ SATIN ALMAYA HAZIRLANIYOR

Japonya da Kuzey Kore'ye karşı savunma kapasitesini geliştirmek için karaya konuşlu Aegis Ashore füze savunma sistemini satın almayı planlıyor.

ABD, Mayıs 2017'de Hawaii kıyılarında orta menzilli balistik füze önleme denemesini başarılı şekilde gerçekleştirdiğini açıklamıştı.